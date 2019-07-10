《缸邊嫺談－黃惠嫺》受惠內地股市進一步開放，中信証券收入料增

《缸邊嫺談》按照中國會計準則，截至２０１９年３月３１日止三個月，中信証券

（０６０３０）的營業額同比增長８﹒３％至１０５﹒２２億元（人民幣．下同），股東應佔溢

利上升５８﹒３％至４２﹒５８億元。



＊眾多支持市場健康發展政策出台＊



由年初至今內地不斷推出對投資市場利好的政策及意見，當中包括：外管局提高合格境外機

構投資者（ＱＦＩＩ）總額度１倍至３千億美元：中證監宣布設立科創板、擬放寬證券公司投資

成分股及ＥＴＦ等權益類證券風險資本準備計算比例、擬取消「平倉線」不得低於１３０％的統

一限制、發布關於修改《上市公司重大資產重組管理辦法》的決定（徵求意見稿）；《粵港澳大

灣區發展規劃綱要》提出要不斷完善「滬港通」、「深港通」和「債券通」；中證協向券商徵集

減稅降費的意見和建議；國家主席習近平強調金融是中國重要的核心競爭力；ＭＳＣＩ決定將中

國Ａ股的納入因數由現時的５％擴大至２０％；央行、證監會曾聯合召集六家大行和部分頭部券

商開會，表示將適當調高大型券商短期融資券最高限額，支持大型券商發行金融債券，並鼓勵大

行與大型券商作同業交易對手方。



過往滬深股市的市值長期被低估，隨著內地金融市場的制度逐步完善，對外開放度亦逐步擴

大，吸引外資資金湧入，今年第一季度的滬深股通北上錄得過千億元的流入淨額，１月更創單月

新高的紀錄，而頭六個月累計已錄得９６５億元的淨流入資金。在成交金額上滬深兩市已由年初

的不足人民幣４０００億元，增加至超過人民幣５０００億元，當中有１７日兩市合共有過萬億

成交。另外，從兩融餘額看，亦已由年初的人民幣８０００多億元升至６月底的９０００多億元

，證明券商生意暢旺。而科創板的推出，除可增加股票的交投量之外，同時ＩＰＯ的申請亦可帶

動投資銀行的生意。在內地股市進一步完善及開放下，未來會有更多外資及機構投資者參與，交

投增加將會為券商帶來更多的佣金及手續費的收入。



＊收購廣東證券向南方市場推進＊



今年１月集團宣布，以總代價１３４﹒６億元收購廣東證券的全部股權。集團將會發行

７﹒９３億股份作為支付。交易完成後越秀金控將成為中信證券第二大股東，持股６﹒１４％。

廣東證券是廣州市國資委旗下的金融機構，在全國擁有１３６家證券營業部，其中４２家位於華

南地區。而收購廣州證券目的，是增強集團在華南地區的競爭力和影響力。收購完成後，集團位

於廣東省及周邊區域的客戶數量將會顯著提升，亦可利用廣州證券己有經營網點布局及客戶資源

實現中信證券於大灣區等地的業務發展，同時有助於增強集團的盈利能力和核心競爭力。今年第

一季度集團的業績隨著大市好轉而重拾增長，相信在大市氣氛逐步回暖，以及外資的進場，將會

為券商帶來更多商機，收入亦會水漲船高。投資者可考慮於現水平增持或吸納，目標價為港幣

１７﹒４８元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

