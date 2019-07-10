《日入而息》內地６月ＣＰＩ符預期，Ａ股三連跌，港股升８８點

《今天重點》﹡內地６月ＣＰＩ持平於２﹒７％，符合預期；內地６月ＰＰＩ同比持平遜預

期，環比轉為負增長；分析指６月ＰＰＩ降至近三年低，三季度通縮較確

定；內地ＣＰＩ已是強弩之末，三季度會稍有回落

﹡時富商品及時富證券遭證監會譴責及罰款６３０萬元

﹡匯豐料聯儲局最快本月減息，中期人民幣穩定發展；匯豐指經濟衰退憂慮言

過其實，看好亞洲股票



《即日市況》﹡港股全日升８８點報２８２０４，收復５０天及２０天線



《深滬股市》﹡通縮隱憂下滬指全日下滑０﹒４４％，本周暫錄三連跌



《美元匯價》﹡觀望鮑威爾講話，匯市走勢或有反覆；歐元最新報１﹒１２１４╱

１８，日圓最新報１０８﹒９１╱９４



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ ７系列銷量突破１５００萬部

﹡中電（００００２）客戶可透過多個流動支付平台繳付電費

﹡合富輝煌（００７３３）３﹒６億元售內地物業管理業務予碧桂園服務

﹡高山企業（００６１６）午後停牌，待公布重大收購事項

﹡森信紙業（００７３１）冀未來二至三年非紙品業務佔比增至五成

﹡匯豐美國行政總裁Ｐａｔｒｉｃｋ Ｂｕｒｋｅ將於１０月退休

﹡碧桂園服務（０６０９８）收購內地物業管理業務，涉最多４﹒３億元

﹡滇池水務（０３７６８）董事長郭玉梅辭任總經理職務，陳昌勇接任

﹡國盛（０１２２７）建議改名「獅象灣國際有限公司」

﹡友佳國際（０２３９８）上半年銷售額按年下跌１１％

﹡寶勝國際（０３８１３）６月份綜合經營收益淨額按年升約２３﹒５％

﹡裕元集團（００５５１）６月綜合經營收益淨額按年升４﹒２８％



《國企紅籌》﹡中航國際（００１６１）附屬中航證券助深南電路發行債券

﹡首都信息（０１０７５）與姊妹公司合作智慧場館應用研究

﹡華能新能源（００９５８）６月總發電量按年升２８％

﹡華潤電力（００８３６）６月附屬電廠售電量按年減１１％，上半年累計降

５％

﹡秦港（０３３６９）半年吞吐量１﹒９億噸，按年減０﹒８％

﹡中廣核電力（０１８１６）上半年總上網電量按年增長近１２％



《神州民企》﹡太陽城（０１３８３）澄清無營運任何網絡博彩業務



《中國要聞》﹡內地６月ＣＰＩ持平於２﹒７％，符合預期

﹡內地６月ＰＰＩ同比持平遜預期，環比轉為負增長

﹡分析指６月ＰＰＩ降至近三年低，三季度通縮較確定；內地ＣＰＩ已是強弩

之末，三季度會稍有回落

﹡統計局表示６月ＰＰＩ環比由漲轉降，同比由漲轉平；鮮果價格處歷史高位

，去年價格低令漲幅擴大

﹡內媒表示部分地區將進一步收緊房地產信托融資

﹡中汽協表示上半年汽車產銷低預期，料全年總體呈負增長；６月乘用車銷量

按年降７﹒８％按月升逾一成

﹡外媒表示華為擬向５家中資銀行借１５億美元

﹡華為擬未來５年於波蘭投資６２億元，拓展５Ｇ；美國有條件下解禁對華為

供貨，華為表示目前沒有回應

﹡雷軍稱小米科技園造價５２億元，總面積３４萬平方米

﹡據報三星９月關閉最後一家在華手機工廠，將規模裁員

﹡肖鋼稱金融供給側改革要把握好穩增長和防風險關係

﹡人行逆回購１３連停，淨回籠２００億；ＤＲ００１近期最低值仍高於超額

存準率；包商銀行存量同業存單置換完成

﹡京東曾多次蓋章同意償付廣東承興？京東稱文件屬偽造

﹡上交所表示本周六組織開展科創板交易業務預通關測試

﹡西部超導等４家科創板公司確定發行價

﹡博時、華夏兩公募基金嘗鮮科創板公司戰略配售

﹡美國對過百種中國產品豁免關稅，中國商務部轉載報道

﹡聯訊表示「豬油」帶動下四季度單月ＣＰＩ同比或超３％

﹡國家林業和草原局：已有１０處國家公園體制試點

﹡上海高院對「快鹿」系列案二審駁回上訴、維持原判

﹡因員工違規侵佔客戶資金，意大利裕信銀行領千萬罰單

﹡報告指今年商業銀行淨息差或見頂回落，盈利穩中趨緩

﹡伊利股份表示公司已耗資４１億人幣回購２﹒１４％股權

﹡中央生態環保督察組進駐五礦集團，掀新一輪環保風暴

﹡北京通州梨園試點打造夜間經濟示範區

﹡蘋果啟動中國應用開發計劃，力推服務業務

﹡外交部表示中美農產品貿易需平等尊重地解決；外交部強調香港事務純屬中

國內政，任何人無權干預

﹡中銀協表示通過投貸聯動等方式加大對科創企業支持

﹡首批馬來西亞「貓山王」榴蓮將在中國開賣

﹡人民網質疑科創板「超募」舊思維在新環境下水土不服



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１０７９８﹒４８點



《其他消息》﹡喇沙出３狀元，皆望入讀中大環球醫學；喇沙狀元支持反修例遊行，認為目

前應修補社會撕裂

﹡楊潤雄到中學勉勵學生，冀學生以理性方法關心社會

﹡申訴專員主動調查私家醫院低收費病床的使用率情況

﹡廉署投訴委員會指去年共接１１宗投訴，過半指控涉疏忽職守

﹡新一份施政報告諮詢工作今日展開

﹡時富商品及時富證券遭證監會譴責及罰款６３０萬元

﹡深股通額度全日用１﹒２億元，陸股通淨賣出近１７億；滬股通額度全日流

走１４﹒６億元，外資連續三日淨流出

﹡甲廈租賃市場結構性變化，貿戰拖慢中資企業擴張步伐



《移交逃犯》﹡大學學生會重申林鄭若要會面需先達兩個條件

﹡涂謹申建議盡快改組行會撤換葉劉和湯家驊免再激民憤

﹡港大校友聯署譴責林鄭政權及港大校長張翔

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