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即市新聞

11/07/2019 07:46

《日出而作》鮑威爾放鴿美股再破頂，金價創一周高，油價升逾４％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６８６０．２０　升　　７６．７１點╱０．２９％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９９３．０７　升　　１３．４４點╱０．４５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８２０２．５３　升　　６０．８０點╱０．７５％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５３０．６９　跌　　　５．７８點╱０．０８％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３７３．４１　跌　　６３．１４點╱０．５１％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５６７．５９　跌　　　４．５１點╱０．０８％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５０，歐元兌美元１．１２５３

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