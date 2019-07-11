《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８６０．２０ 升 ７６．７１點╱０．２９％
標普５００ ２９９３．０７ 升 １３．４４點╱０．４５％
納斯達克 ８２０２．５３ 升 ６０．８０點╱０．７５％
倫敦富時１００ ７５３０．６９ 跌 ５．７８點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３７３．４１ 跌 ６３．１４點╱０．５１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６７．５９ 跌 ４．５１點╱０．０８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．５０，歐元兌美元１．１２５３
11/07/2019 07:46
《日出而作》鮑威爾放鴿美股再破頂，金價創一周高，油價升逾４％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８６０．２０ 升 ７６．７１點╱０．２９％
標普５００ ２９９３．０７ 升 １３．４４點╱０．４５％
納斯達克 ８２０２．５３ 升 ６０．８０點╱０．７５％
倫敦富時１００ ７５３０．６９ 跌 ５．７８點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３７３．４１ 跌 ６３．１４點╱０．５１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６７．５９ 跌 ４．５１點╱０．０８％
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