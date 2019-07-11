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即市新聞

11/07/2019 07:52

《盤前攻略》鮑威爾放「鴿」刺激大市，料今早大市高開百點後高走

　　《經濟通通訊社１１日專訊》正當美國減息預期下降之際，美聯儲主席鮑威爾發表的證詞令
局勢完全翻轉。隔晚（１０日）鮑威爾在金融服務委員會所發表的證詞中提及，隨著經濟的不確
定性，令到美國通脹一直低於２％的目標，局方將會採取「適當行動」來維持經濟擴張。消息一
出令美股立即反彈，其中標指一度突破三千點關口並創歷史新高；資源股造好，雪佛龍升
１﹒６９％，埃克森美孚升１﹒４１％。最終道指收報２６８６０點，升７６點或０﹒２９％。
納指收報８２０２點，升６０點或０﹒７５％。標指收報２９９３點，升１３點或０﹒４５％，
盤中高見３００２點歷史新高。
　
＊夜期反彈超過百點，ＡＤＲ普遍造好＊
　
　　港股夜期收報２８３４０點，升１３８點，高水１３５點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升１０１點，報２８３０６點。預託證券表現造好，騰訊跌
０﹒１９％，折合港元報３５６﹒１３元。匯控升０﹒３３％，折合港元報６５﹒１１元。中移
動升０﹒４２％，折合港元報７０﹒４４。友邦升０﹒５７％，折合港元報８３﹒７８元。長和
跌０﹒１８％，折合港元報７５﹒６７。中行升０﹒２７％，折合港元報３﹒２５元。國壽升０
﹒５４％，折合港元報１９﹒６元。中海油升２﹒１６％，折合港元報１３﹒４２元。中石化升
１﹒５６％，折合港元報５﹒１８元。中聯通升０﹒６３％，折合港元報８﹒４０元。
　
＊鮑威爾再鴿鴿，港股有望挑戰二萬九＊

　　鮑威爾於會中放「鴿」信號明顯，令到七月尾的減息再增添希望。而有「黑期」之稱的新加
坡ＨＳ５０指數現報２８３２４點，升１７５點或０﹒６２％，預料今早港股亦會繼續炒減息預
期，高開逾百點後繼續高走，這兩日恆指有機會修補百天線（２８６２６點），淡軍可考慮暫時
鳴金收兵，如無意外這一浪「鴿」風有機會吹起恆指再挑戰二萬九關口。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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