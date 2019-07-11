《套期保值》現貨金昨天上升１％，今早（１１日）亞洲交易時段在１４２０美元水平上落
。金價重上１４００美元之上，主要受美國聯儲局主席鮑威爾指，美國經濟正面臨風險，通脹物
價壓力溫和；雖然上月新增職位增加，但工資增幅緩慢，儘管中美貿易重啟談判，但不確定因素
仍然存在。鮑威爾稱聯儲局將會採取適當行動，暗示聯儲局七月將會減息，拉動金價上升。
筆者認為鮑威爾言論在市場預期之內，金價亦充分反映美國減息１╱４厘，除非７月減息半
厘，否則筆者料金價在１４３０美元阻力大。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
11/07/2019 10:40
《套期保值－蕭猷華》金價在１４３０美元阻力大
《套期保值》現貨金昨天上升１％，今早（１１日）亞洲交易時段在１４２０美元水平上落
。金價重上１４００美元之上，主要受美國聯儲局主席鮑威爾指，美國經濟正面臨風險，通脹物
價壓力溫和；雖然上月新增職位增加，但工資增幅緩慢，儘管中美貿易重啟談判，但不確定因素
仍然存在。鮑威爾稱聯儲局將會採取適當行動，暗示聯儲局七月將會減息，拉動金價上升。
筆者認為鮑威爾言論在市場預期之內，金價亦充分反映美國減息１╱４厘，除非７月減息半
厘，否則筆者料金價在１４３０美元阻力大。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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新加坡經濟放緩 預示亞洲前景
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