《國金與投資－曾廣標》出軌後如何重返正軌？

《國金與投資》香港的逃犯移交修例風波，近期仍經常成為國際間的重要新聞，大規模的示

威遊行以至佔領街頭與警方對峙的事件仍常在假日發生，而美英企圖干預香港事務與北京發生連

番口角。對於修例可能帶來人身安全的疑慮，曾令在港外商感到不安。然而，抗議行動使中央商

業區（ＣＢＤ）的交通常被癱瘓，加上林鄭重申不會繼續修例，令到外商對抗議行動開始有所不

滿，這將限制了美英政客繼續有借口介入。



＊修例「已死」勿再糾纏字眼上＊



林鄭近日開始脫離「神隱」，她日前在行會會議前見記者，強調逃犯條例收訂「已死」

（ＴＨＥ ＢＩＬＬ ＩＳ ＤＥＡＤ），亦願意與學生代表們無條件公開對話，及全面改革施

政手法云云，但對於現時便特赦所有示威者，則表明不符合法治。同時暫亦無意成立獨立委員會

展開全面調查。對於林鄭進一步讓步，反對派不收貨，仍堅持各種辛辣訴求。



收例觸動太多人的「乳酪」，加上想強行通過，使香港多年來的深層次矛盾全面爆發，香港

變成街戰場地，林鄭及時認錯收手也算是做回一件好事。



＊對世情了解淺，強行修例犯大錯＊



她以幫助在台灣遇害少女的父母討回公道而展開修訂，根本上亳無說服力，反而使到台灣的

蔡英文得以「敗部復活」，使香港的一國兩制備受西方批評，而美國兩黨政客趁機要向香港開刀

，反映她對現實世情所知有限，因此，在習特會之前宣布暫緩修例，是正常的發展。



稍退一步敵方自必不肯擺手，也繼續引來街頭抗爭，甚至連立法會殿堂也遭衝入大肆破壞，

但特區政府和警方也只被動地回應不想讓事件惡化引來更多流血，而林鄭最終全盤認錯及宣布收

例已「壽終正寢」，雖然仍不用撤回字眼令到反對派有借口不收貨，但實際上她已承諾不再修例

，若反對派仍堅持於字眼上的差別，則民心可能會逐步逆轉。



＊學界參與對話，才可得民心＊



學生代表們提出眾多前置條件不願與林鄭公開對話，對爭取民眾繼續支持亦非上策，至於要

先行保證不追究所有示威者，即反映出今次學運和社運並不重視法治，所重視的是參與者的個人

安危，這也很難長期得到社會主流的支持。



對於大肆搗毀立法會的暴行，除非已實現改朝換代，是任何一個國家和城市都不可能不予追

究的，香港的檢控是由律政署把關，而律政司也無理由被逼不追究所有涉嫌犯法者。當然，若有

利實現和解，對於輕微犯法的人也可不予起訴，又或者是在法庭判決之後，行政長官再考慮是否

特赦。若要維護香港的法治，相關程序是必須走完的。



＊任何特赦，先完成法律程序＊



若果我們相信法治，則持任何政治立場的人士都不應阻止法律程序，否則，一切的所謂正義

，實質上不過是暴民政治而已，而當某個社會由暴民政治說了算，將是永無寧日。成立由大法官

領導的獨立調查委員會則較之由監警會單獨調查會更有說服力，這是當政者應該接受的建議。



林鄭今次所犯的錯誤足以下台以向港人及中央謝罪，不過，她下台後繼任人是否就可以穩定

局面呢？同時，北京不可能對反對派認輸，這使林鄭想下台也未必獲批准。或者，當事實證明林

鄭不可能再管治下去後，還是要讓她辭職由政務司司長接任，但這至快應是幾個月之後的事情。

多給她一個機會吧！



＊直選特首，才可狐立港獨份子＊



香港多年來積下的深層次矛盾很多，民眾未能投票選特首，ＤＱ一浪接一浪，都不是仍接受

西式教育的年青一代所能接受的。因此，或遲或早，特區政府和中央都要接受新一輪的政制改革

，這樣才可以真正孤立港獨分子，把這些人與仍擁護基本法的反對派劃分出來，及使建制與開明

的反對派有可能實現和解。



＊使青年有前景及明白真相＊



經濟方面，林鄭上台之後兩年，樓價仍在上升，等待公屋的年份也更長了，房屋問題要聽取

更多持份者的意見，要下重手，使年輕一代看得到前途。



教育方面，一國和兩制兩方面都要向年青學子清楚解釋，使新一代多了解中國現代史及英治

時代的真相，鼓勵公開討論，在學運中重建已失去的民族魂！



很多事情都是知易行難，但還是要開始去做，使街頭抗爭能盡快變成理性對話，以維護香港

的法治秩序和經濟發展，保持東方之珠的吸引力。《資深評論員 曾廣標》

