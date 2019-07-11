《投資觀點－施宏毅》５個數據檢視，香港房地產可再創新高？

《投資觀點》最近，中原指數破頂後回軟，經過調整，樓市走勢仍未確定。今次和大家再一

次為將來一至兩季的樓市走勢手把脈。跟以往一樣，這次會為大家更新５個決定樓市生死的數據

。

首先是香港的ＧＤＰ增長，這是檢測香港市民普遍收入增加的速度。２０１８年的第二至四

季，香港ＧＤＰ錄得零增長甚至負增長。到了今年的第一季，實質ＧＤＰ回升１﹒３％，過去平

均按月增長是０﹒９％大，可見反彈力度甚強。市民收入能力見底回升，購買力進一步上升有進

一步上升，樓價仍然有上升趨勢。

第二項因素是市場的資金流，這是筆者獨有的指標。過去１２個月，香港的資金流持平或者

只有少許增長，到了４月增長顯著，市場有足夠資金把資產價格推上。大家不妨自己檢月５月和

６月的增長速度，若然增長繼續加速，可以托高第三季甚至第四季的樓價。

第三因素是房價收入比，這比率說明香港人需要工作儲蓄多少年，才能置業的時間。最新的

數據顯示香港的樓價仍然排行全球排行第一，需要４９﹒４２年。而租金回報率也有下跌的跡象

，為１﹒８４％年回報，全球排名第七。其實香港樓價多年來都是全球之冠，但是要小心一點，

泡沫可能已經形成，但是沒有人可以準確預測泡沫爆破的時候，因此不需要無限看淡。

第四是失業率，之前已經說過，失業率需要連續三個月上升，才可判斷樓市的大型走勢。現

在失業率處於歷史新低２﹒８％，而且持續維持了約１５個月，近乎全民就業，證明香港經濟非

常健康，難以發生供不起樓，需要低價賣盤的現象。

最後便是恆生指數處於一浪高於一浪水平，雖然中美貿易關係仍然在於僵持階段，但是股市

沒有向下走的現象。大家要小心２６２００點的水平，若然恆生指數跌穿這位置，跌穿上升趨勢

，可能出現一浪低於一浪。

總結一下，香港ＧＤＰ和市場資金流都有轉好的現象，而且失業率維持歷史新低，視為實質

經濟健康，再加上資金流和恆生指數回升，種種都是利好樓市的現象。要審慎看淡的因素，只有

房間收入比是全球第一，所以筆者不是說香港沒有泡沫並且不是不會爆，而是認為不是今天爆，

樓市大可能會繼績上升。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

