【新股上市】和泓服務暗盤開１﹒４９元，高招股價逾１６％

《經濟通通訊社１１日專訊》和泓服務（０６０９３）明日（１２日）在主板掛牌，今日於

輝立暗盤交易系統，開市價１﹒４９元，較招股價１﹒２８元高出逾１６％，每手２０００股，

不計手續費賺４２０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒７１元，較招股價高３３％。（ａｌ）

