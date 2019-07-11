《經濟通通訊社１１日專訊》和泓服務（０６０９３）明日（１２日）在主板掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開市價１﹒４９元，較招股價１﹒２８元高出逾１６％，每手２０００股，
不計手續費賺４２０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒７１元，較招股價高３３％。（ａｌ）
11/07/2019 16:22
【新股上市】和泓服務暗盤開１﹒４９元，高招股價逾１６％
《經濟通通訊社１１日專訊》和泓服務（０６０９３）明日（１２日）在主板掛牌，今日於
輝立暗盤交易系統，開市價１﹒４９元，較招股價１﹒２８元高出逾１６％，每手２０００股，
不計手續費賺４２０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒７１元，較招股價高３３％。（ａｌ）
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