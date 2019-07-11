《凱文隨筆－凱文》老頑童的首相夢

《凱文隨筆－凱文》英國是個人才濟濟的國家，但近年的首相，每況愈下。曾任外相的約翰

遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）正在競逐英國首相，是大熱人選，也獲美國總統特朗普背書

。



英國報章上周末披露英國駐華盛頓大使達羅克發送回國的電報內容，他對特朗普劣評斑斑，

後者老羞成怒，聲言以後不會理睬這個英國笨伯，言出必行，周二（９日）馬上禁止（或稱撤回

邀請）達羅克出席在白宮舉行、款待卡塔爾國王的豪華晚宴。



約翰遜之前在電視轉播的一場辯論中被問到，當首相後會否炒達羅克魷魚，他不置可否；老

外交官遂於周三（１０日）自動辭職。事件反映約翰遜是信奉個人利益主義的政客，在戰場上不

會跟戰友共生死。



約兩星期前，約翰遜於凌晨時分與女友在寓所吵架，傳出了尖叫聲，鄰居報警求助，他被追

問這事時顧左右而言他。民眾最喜歡打聽公眾人物的私隱，回答得宜，就為自己加分，不回答只

是討選民厭；他不懂這道理，思維未能與時並進。



他誇誇其談說，當首相是講施政、談實力；前首相卡梅倫在脫歐公投結果出來後馬上辭職，

約翰遜當時也是備受談論的下任首相人選，奈何未獲得足夠的支持。這不足怪，他在當時人心惶

惶之際只顧說堂皇的話，落井下石有餘，力挽狂瀾不足。結果是文翠珊接任，約翰遜也撈了個內

閣職位，在歷時兩年多的脫歐談判中也算是團隊的一員，結果也就是一團糟。所以，不必寄望他

在脫歐問題上有所作為。



約翰遜在處理兒女私情的問題宜向鄰居法國的政客學習。法國前任總統奧朗德

（Ｆｒａｎｃｏｉｓ Ｈｏｌｌａｎｄｅ）數年前在任期間，深夜騎著電單車去幽會女友，被狗

仔隊的鏡頭捕獲，那種法式浪漫媲美杜牧「十年一覺楊州夢，贏得青樓薄倖名」的詩句。奧朗德

事後若無其事，如常上班，名士風流矣！男歡女愛演變成家暴、警察上門是何等丟人及庸俗不堪

的事。



英國維珍集團創辦人布蘭森（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｂｒａｎｓｏｎ）在他的第一本自傳中告訴

讀者，作為公眾人物，做錯任何事也必需要立即承認，絕不可說謊，否則只會一發不可收拾。布

蘭森不愧為一個人物，他有勇氣在書中提到自己走私犯法留案底、偷妻，以至在生意伙伴間挑撥

離間。撇掉道德的批判，他的書可堪約翰遜一讀。



時代在推進，為政者最忌閃爍其辭，全球民眾都受夠了政客長期以來那種虛偽的作風，這是

特朗普由一個沒政黨背景的商人輕易擊敗一眾政客成為總統的重要原因，選民覺得他率直，也不

在乎他的個人操守，反正大家的道德標準相若。



約翰遜於２００８年開始當過兩任倫敦市長，當其時如日方中，不修邊幅，最為人津津樂道

是一頭閃亮、比成熟麥穗還要迷人的金黃「亂髮」，他聲稱人生那麼忙，那有空閒去梳理頭髮，

一派消遙老頑童的氣質；曾幾何時，更與英女皇攀附關係，成為佳話；約翰遜的政途看似平坦順

暢，但他未能修身齊家，能否治國平天下，就讓時間來驗證。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１

５年取得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

