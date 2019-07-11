【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１１日專訊》藍籌股派發末期息經已全面除淨，國指股之中，中國中鐵

（００３９０）派末期息１４﹒５７３港仙，明天（１２日）除淨；萬科企業（０２２０２）末

期息約１﹒０４５元人幣，將於下周三（１７日）除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加

以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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浩倫農科（０１０７３） 十合一 １５╱０７ － －

標準資源（０００９１） 二供一， １８╱０７ ２２╱７－２６╱７ ２５╱０８

供股價１２仙

華人飲食（０８２７２） 四十合一 １８╱０７ － －

亞投金融（０００３３） 十合一 ２３╱０７ － －

中國透雲（０１３３２） 四合一 ０８╱０８ － －

科地農業（０８１５３） 四十合一 １２╱０８ － －

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（ｅｃ）

