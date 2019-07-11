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即市新聞

11/07/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》藍籌股派發末期息經已全面除淨，國指股之中，中國中鐵
（００３９０）派末期息１４﹒５７３港仙，明天（１２日）除淨；萬科企業（０２２０２）末
期息約１﹒０４５元人幣，將於下周三（１７日）除淨。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加
以留意。
　
　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　　開始買賣
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　浩倫農科（０１０７３）　十合一　　　　１５╱０７　　　　　－　　　　　　　－　
　標準資源（０００９１）　二供一，　　　１８╱０７　２２╱７－２６╱７　２５╱０８
　　　　　　　　　　　　　供股價１２仙　
　華人飲食（０８２７２）　四十合一　　　１８╱０７　　　　　－　　　　　　　－
　亞投金融（０００３３）　十合一　　　　２３╱０７　　　　　－　　　　　　　－　
　中國透雲（０１３３２）　四合一　　　　０８╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　科地農業（０８１５３）　四十合一　　　１２╱０８　　　　　－　　　　　　　－　　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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