《專家之言－黃德几》中生製藥研發能力強，抗腫瘤藥帶來增長動力

《專家之言－黃德几》內地推動醫療改革，令內地製藥行業面臨波動。去年起，內地推出「

帶量採購」等降藥價舉措，其中持續推進國家４＋７帶量採購落地實施，對應品種價格降幅明顯

，令一眾醫藥股股價受壓。

不過，內地人口老齡化，對醫藥需求有增無減，對行業領先者如中國生物製藥

（０１１７７）應該利多於弊。今年首季度，集團的收入６２﹒０８億元（人民幣，下同），按

年增長３３﹒４％；撇除因收購北京泰德２４％權益而新增可識別無形資產攤銷費用，以及計入

權益投資及金融資產之未實現公允價值利潤及虧損之影響前，純利升２２﹒４％至９﹒７６億元

。



＊首季抗腫瘤用藥銷售額按年急增近兩倍＊



集團產品種類涵蓋腫瘤、肝病、心腦血管病和鎮痛等的治療領域，涉及範疇廣泛。去年５月

，抗腫瘤化學藥第１類新藥－福可為（鹽酸安羅替尼）膠囊獲得中國國家食品藥品監督管理總局

頒發的藥品註冊批件，期後為集團帶來增長動力。今年首季度，抗腫瘤用藥之銷售額按年增加１

﹒８倍至１２﹒３１億元，佔集團總收入的１９﹒８％。

集團積極進行研發，今年首季度新產品銷售，佔集團總收入約１７﹒７％。期內，集團取得

授權發明專利１２個，以及發明專利９６項。集團早前公佈，附屬公司正大天晴藥業集團的「替

諾福韋片」，獲歐盟頒發藥品上市許可證書，有助進一步拓展歐洲市場；該藥品為治療慢性乙型

肝炎的一線藥物。另外，抗腫瘤藥「吉非替尼片」在５月底，已獲得中國國家藥品監督管理局頒

發的藥品註冊批件。



＊上月初起形成升軌，重上各主要平均線＊



上月中，集團與中山康方生物成立合營，各持有合營公司５０％權益，共同開發重組人源化

抗ＰＤ－１單克隆抗體ＡＫ１０５。合營公司加快推動ＰＤ－１抗體（ＡＫ１０５）藥物的註冊

和上市銷售，滿足國內患者的迫切臨床需求。隨著集團持續研發新藥，未來將會成為盈利的增長

動力。

走勢上，６月５日呈「大陰燭」下跌，翌日起止跌回升，形成上升軌，重上各主要平均線，

ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距，可考慮８元吸納，反彈阻力９﹒８元，不跌穿

７元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

