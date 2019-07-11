《專家之言－李偉傑》美國息口意向及科創板啟動，主導港股走勢

《專家之言》中美元首自６月底會面後，向市場釋出正面訊號，暫停再提高關稅，以及重啟

貿易會談。轉眼間已過去一段時間，暫時仍未見貿易會談落實日子及細節，早前的利好預期暫時

仍未兌現下逐漸降溫，港股上周四（４日）見高位２９００７點後，引發獲利回吐盤。

雖然市場認為中美貿易談判不能一時三刻可以解決，但只要可以持續進行對話與溝通，以及

各方態度偏向軟化的話，市場仍會受落，中線回補５月３日特朗普要加徵關稅當日產生出來的下

跌裂口底部２９６７８點水平，與現時港股差距大約１５００點，看似很遠，但不是沒有可能，

重點是有沒有利好消息，目前唯有等待機會來臨。投資者等待期間，有另外兩個主導港股去向的

因素－美國聯儲局貨幣政策，以及中國科創板啟動。



＊港股有待回補下跌裂口２９６７８點＊



上周五（５日）美國公布非農數據較市場預期為佳，減低減息０﹒５厘的機會，現時市場估

計七月只會減息０﹒２５厘，其實仍然維持低息環境，相信市場減息在塵埃落定後仍受落。然而

，聯儲局由之前放出「大鴿」，變回「正常鴿」，短暫為大市帶來考驗。除了美國息口去向問題

外，中國科創板七月將有２０多隻新股招股上市，雖然可提供更多集資平台，及具潛力股份上市

對未來中國金融市場帶來更多活力，但短線難免抽走市場資金。

顯然有點諷刺是，港股短期就受制於美國利好經濟數據及中國新股市場活躍所影響。港股目

前重要支持位在２５０天線２７６００點水平，除非貿易戰再有惡化消息，該位置應能提供較好

的防守力量。近期港股在缺乏明確方向下，維持「炒股不炒市」策略，今次可留意在貿易戰期間

成為明星股的中國稀土（００７６９）。



＊港股缺乏明確方向，維持炒股不炒市＊



「中東有石油，中國有稀土」，該句說話根深柢固。早在今年５月份時，中美貿易談判陷入

僵持局面，中國國家主席習近平參觀稀土企業，是對稀土資源高度重視的行動。稀土是應用領域

廣泛的元素，與日常生活息息相關。稀土產品應用於電子設備、電腦、電機驅動馬達、液晶體顯

示幕、記憶體、光纖通訊，手提電話電池、精密光學儀器及環保節能產品，是不可缺少的原材料

。國家最高領導人考察調研，惹來市場關注中國未來會否以稀土資源作為貿易談判籌碼。

中國稀土（００７６９）現時為全球知名大型稀土分離企業，其高純稀土產品銷售量佔整體

市場一定份額，稀土業務依然以內銷為主，但亦出口到美國、日本、歐洲及韓國等地，耐火材料

亦廣泛應用於石油化工、冶金、有色金屬、玻璃、建築及水泥等工業高溫處理裝備，客戶包括通

用電氣、日本電氣硝子、西門子、黑崎播磨及眾多跨國公司，在日常電子產品科技應用及軍事應

用層面下，估計未來各國大型企業需求仍然相當殷切。



＊中國稀土短線博反彈上望０﹒６５元＊



早前國家發改委正研究出台措施，發揮稀土作為戰略資源價值，未來將加大稀土行業整頓示

範的力度，構建長效的監管機制，規範行業發展秩序，利好整體行業健康發展。此外，早前，江

西省委書記劉奇在「中國（稀土）產業高品質發展論壇」上表示，把稀土產業作為國之重器、戰

略產業來看，加大技術研發力度，提高資源開發利用效率，加強上下游產業協同聯動，推進稀土

產業高品質發展。

筆者預期，在消息及政策的支援憧憬，將有助推升高端磁材價格，為中國稀土帶來的增長拐

點。走勢方面，中國稀土股價由５月２１日裂口爆升當日高見０﹒８７元，在超買過後反覆向下

調整近５０％到０﹒４３５元水平。經過了個半月調整，１４天ＲＳＩ從９０回落到近期低位

３６，股價在接近１００天線水平見支持，估計在需求殷切以及政策扶持下，可博反彈，短線目

標價０﹒６５元，中期０﹒７９元，以買入價跌一成定止蝕位。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申

請擁有財務權益）

