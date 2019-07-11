《經濟通通訊社１１日專訊》中海宏洋（０００８１）預計截至本年６月底止６個月的初步
資料後，未經審核可分配予公司擁有人的綜合淨溢利按年增加約７５％至８５％，主要原因是集
團於期內銷售物業所確認之收入，及銷售物業之毛利率有所上升。（ｓｃ）
11/07/2019 08:46
【企業盈喜】中海宏洋（８１）中期純利最多增八成半，銷售收入升
《經濟通通訊社１１日專訊》中海宏洋（０００８１）預計截至本年６月底止６個月的初步
資料後，未經審核可分配予公司擁有人的綜合淨溢利按年增加約７５％至８５％，主要原因是集
團於期內銷售物業所確認之收入，及銷售物業之毛利率有所上升。（ｓｃ）
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