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即市新聞

11/07/2019 09:26

【ＩＰＯ反應】維亮控股（８６１２）公開超購逾２７倍，上限定價

　　《經濟通通訊社１１日專訊》維亮控股（０８６１２）公布招股結果，每股發售價定為
０﹒５５元，為招股價範圍０﹒４元至０﹒５５元的上限。股份將於明早（１２日）掛牌。中毅
資本為獨家保薦人。
　　公開發售部分錄得超額認購約２７﹒１９倍，故合共３０００萬股發售股份已由配售重新分
配至公開發售。經重新分配後，公開發售股份的最終數目為４５００萬股，相當於根據股份發售
可供認購發售股份總數的３０％。
　　該股一手１００００股，中籤率３５﹒０１％，認購４５手始穩獲一手。該股錄２張「頭錘
飛」，中籤率約０﹒３０％。而配售部份已獲適度超額認購。
　　按發售價每股發售股份０﹒５５元計算，股份發售所得款項淨額估計約５５３０萬元。公司
擬將約２７﹒８％將用於購買新建築機械以增強租賃機隊實力；約１８﹒６％將用於結算新購一
台履帶起重機應付之剩餘代價金額；約２﹒７％將用於招募及擴大技術熟練的技術人員團隊；約
４１﹒０％預計將用於償還銀行借貸及融資租賃；約９﹒９％將用作一般營運資金。
　　該公司與上海汽車香港及香港天成投資貿易擁基石投資協議，據該協議前者將以５０００萬
美元認購６０７９﹒５萬股，佔全球發售完成後已發行股本總額３﹒４４％；後者將以３５００
萬美元認購４２５５﹒６５萬股，佔全球發售完成後已發行股本總額２﹒４１％。（ｓｃ）

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