《經濟通通訊社１０日專訊》》由中集集團（０２０３９）分拆的中集車輛（０１８３９）
首掛開５﹒９元，低招股價６﹒３８元７﹒５％，暫成交約１２６９萬股，涉資７６６９萬元。
不考慮交易費用，每手５００股蝕２４０元。（ｓｃ）
11/07/2019 09:21
《新股掛牌》中集車輛（１８３９）首掛開５﹒９元低招股價近８％
《經濟通通訊社１０日專訊》》由中集集團（０２０３９）分拆的中集車輛（０１８３９）
首掛開５﹒９元，低招股價６﹒３８元７﹒５％，暫成交約１２６９萬股，涉資７６６９萬元。
不考慮交易費用，每手５００股蝕２４０元。（ｓｃ）
|國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
|生財有道11/07/2019
樂齡KOL曾智華 賺錢賺健康
|中國故事10/07/2019
成本優勢顯著 春秋航空飛往收成期
|生財有道10/07/2019
二線內房齊起動 富力地產值得追逐
|生財有道10/07/2019
港股通新貴 貓眼娛樂價值釋放
|剖析天下10/07/2019
新加坡經濟放緩 預示亞洲前景
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰