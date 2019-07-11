《新股掛牌》中集車輛（１８３９）首掛開５﹒９元低招股價近８％

《經濟通通訊社１０日專訊》》由中集集團（０２０３９）分拆的中集車輛（０１８３９）

首掛開５﹒９元，低招股價６﹒３８元７﹒５％，暫成交約１２６９萬股，涉資７６６９萬元。

不考慮交易費用，每手５００股蝕２４０元。（ｓｃ）

