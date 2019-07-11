【新股上市】華檢醫療（１９３１）暗盤開３﹒１１元高招股價１％

《經濟通通訊社１１日專訊》華檢醫療（０１９３１）明日（１２日）掛牌，今日在輝立交

易所暗盤開報３﹒１１元，較招股價３﹒０７元高１﹒３％。按每手１０００股，不考慮手續費

，每手賺４０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒３元，較上市價高出７﹒４９％。（ｓｃ）

