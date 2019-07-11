《經濟通通訊社１１日專訊》從事建築機械租賃業務的維亮控股（０８６１２）明日
（１２日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６０元，較招股價０﹒５５元高出
９﹒１％，現價報０﹒５６元，升１﹒８２％，按每手１００００股，不考慮手續費，每手賺
１０００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５５元，與招股價持平。（ｔｔ）
11/07/2019 16:15
【新股上市】維亮（８６１２）暗盤開報０﹒６元，高招股價逾９％
《經濟通通訊社１１日專訊》從事建築機械租賃業務的維亮控股（０８６１２）明日
（１２日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６０元，較招股價０﹒５５元高出
９﹒１％，現價報０﹒５６元，升１﹒８２％，按每手１００００股，不考慮手續費，每手賺
１０００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５５元，與招股價持平。（ｔｔ）
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