【新股上市】維亮（８６１２）暗盤開報０﹒６元，高招股價逾９％

《經濟通通訊社１１日專訊》從事建築機械租賃業務的維亮控股（０８６１２）明日

（１２日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒６０元，較招股價０﹒５５元高出

９﹒１％，現價報０﹒５６元，升１﹒８２％，按每手１００００股，不考慮手續費，每手賺

１０００元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５５元，與招股價持平。（ｔｔ）

