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即市新聞

11/07/2019 09:23

美國吹鴿風，港股開報２８３４７點升１４３點，國指漲５５點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美聯儲主席鮑威爾表示會在適當時候採取行動，來維持經
濟擴張，大吹鴿風放寬幣策，亞洲股市今早普遍向好，日經現升２０點，首爾指數漲２１點，港
股方面今早則高開逾百點，其中本港地產地產股再度落鑊炒起，九置（０１９９７）、恆隆地產
（００１０１）、長實（０１１１３）再度進入進入藍籌十大升幅榜，另外內房亦見支持。
　　恆生指數開報２８３４７點，升１４３點或升０﹒５１％，主板成交９﹒２１億元。國企指
數開報１０７５７點，升５５點或０﹒５１６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１５％，報６５元；港交所（００３８８）漲
０﹒８９％，報２７３﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒０６％，報３５６﹒６元；中移動（
００９４１）升０﹒２９％，報７０﹒３５元；友邦保險（０１２９９）走高０﹒８４％，報８
４元。

　　十大升幅藍籌股股價表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　１１﹒６０元　　　升１﹒９３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒８０元　　　升１﹒６０％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒７７元　　　升１﹒５７％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒１０元　　　升１﹒３８％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒９３元　　　升１﹒１９％
　　長實集團（０１１１３）　　６０﹒４０元　　　升１﹒１７％
　　金沙中國（０１９２８）　　４０﹒００元　　　升１﹒１４％
　　中國平安（０２３１８）　　９４﹒３５元　　　升０﹒９６％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒２５元　　　升０﹒９５％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４２﹒８５元　　　升０﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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