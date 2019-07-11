《盤後部署》恒指大升大跌機會微，短期兩萬八至兩萬九區間上落

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚聯儲局主席鮑威爾為本月減息開綠燈，刺激美股三大指數

全線破頂，當中，道指及標指盤中均創新高，納指則創收市高位。港股今早跟隨外圍高開逾百點

後愈升愈有，最多彈近３８０點，收市升幅收窄至約２００點。

港股今早高開１４３點報２８３４７點，已是全日最低位。重磅股普遍造好，帶動恆指最多

升３７８點，高見２８５８２，重上１０天線（約２８５５４點）水平，最終收市則升２２７或

０﹒８１％，報２８４３１，１０天線得而復失，全日成交６７４億，較上日增加近４﹒８％。

國企指數收報１０７８４，升８２點或升０﹒７７％。

Ａ股走勢反覆，當中，滬綜指「虎頭蛇尾」，收市僅微升２點，報２９１７﹒７６點，連同

深市總成交３４８５億元，按日微增半成。



＊美本月減息半厘預期重新升溫，中美近日將公布多項經濟數據＊



鮑威爾在國會出席聽證會作證時表示，局方已準備好「採取適當行動」，以維持長達十年的

經濟擴張期。語調明顯偏鴿，增強市場的減息預期，並推升美股創新高。據最新聯邦基金利率期

貨顯示，本月減息機率升至１００％，當中，減息０﹒２５厘的機會率，由９８﹒５降至

７５﹒５％，而減息０﹒５厘的機會率，則由０％增加至２４％，意味市場重新對局方一下子大

幅減息的預期升溫。

不過，摩通首席全球策略員凱利認為，減息不會提振美國經濟，如果聯儲局在本月底減息，

將會「犯下根本性錯誤」，而目前美國通脹率一直低於聯儲局２％的目標。

除了美國的減息進度影響大市走勢外，經濟數據的表現亦不容忽視。美國今日將會公布６月

消費者物價指數（ＣＰＩ），以及核心ＣＰＩ。市場預計，ＣＰＩ按年升幅收窄至１﹒６％，而

核心ＣＰＩ的升幅則維持在２％。另外，內地明日將公布與經濟較為相關的進出口數據，其中，

出口估計按年會由升轉跌，跌２％，進口的跌幅則有所收窄，惟貿易順差則繼續擴大至約

４４６﹒５億美元。至於下周一（１５日），內地將公布重磅數據－－第二季國內生產總值

（ＧＤＰ），估計按年增長６﹒２％，較首季放緩０﹒２個百分點。



＊港股技勢走勢略轉好，短期有望借中美貿談消息挑戰二萬九關＊



港股連續五日開出陰燭後，今日出現倒轉錘頭，雖然並非位於近日走勢中的底部，但仍屬利

好訊號。另外，ＭＡＣＤ的熊差距有所收窄；１４天ＲＳＩ重上５０水平，報５３﹒９８；而保

歷加通道的中軸及底部均同時上移，惟頂部近乎橫行，意味恆指的上升空間未見增加。

中國商務部新聞發言人高峰最新在例行記者會上透露，中美雙方將重啟磋商，估計恆指短期

有機會借落實談判日期的利好消息重上２９０００水平。不過，由於兩國的談判團隊已有約兩個

月時間沒有見面，相信雙方在今次會談能夠達成共識的機會不大，料恆指將會衝高後回落。同時

，目前市場未見有重大利淡消息，料２８０００水平已有支持，市場亦宜關注近期公布的經濟數

據，也會左右港股走勢。（ｊｔ）

