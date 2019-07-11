【減息將至】儲局會議紀錄：經濟下行風險顯著上升，增強減息理據

《經濟通通訊社１１日專訊》聯儲局６月會議紀錄顯示，委員認為美國經濟前景的不確定性

及下行風險顯著增加，推出額外的貨幣寬鬆政策將是合適的，這增強聯儲局本月稍後減息的理據

。

多名委員提到，從風險管理的角度來看，短期內減息是有必要的，因為這將幫助緩解未來經

濟所受到不利沖擊的影響。不過並非所有聯儲局官員都接受短期減息，數名委員表示，雖然風險

有所增加，但要看到經濟前景進一步惡化才會支持更寬鬆政策。（ｍｎ）

