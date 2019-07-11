【減息將至】聖路易斯聯儲呼籲減息以應對低通脹及貿易不確定性

《經濟通通訊社１１日專訊》美國聖路易斯聯儲行長布拉德再次呼籲減息，以確保貿易不確

定性不會導致美國經濟放緩的速度超過預期，並推高頑固的低通脹。

他補充，目前只需要採取溫和行動，認為減息２５個點子會對經濟及通脹帶來幫助，但減息

５０個點子將會是過多。

布拉德還表示，預計在年底前聯儲局將減息兩次，但一切將取決於經濟形勢，強調減息只是

作為防止經濟衰退加劇及低通脹的保險措施。（ｍｎ）

