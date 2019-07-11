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即市新聞

11/07/2019 08:29

【減息將至】聖路易斯聯儲呼籲減息以應對低通脹及貿易不確定性

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國聖路易斯聯儲行長布拉德再次呼籲減息，以確保貿易不確
定性不會導致美國經濟放緩的速度超過預期，並推高頑固的低通脹。
　　他補充，目前只需要採取溫和行動，認為減息２５個點子會對經濟及通脹帶來幫助，但減息
５０個點子將會是過多。
　　布拉德還表示，預計在年底前聯儲局將減息兩次，但一切將取決於經濟形勢，強調減息只是
作為防止經濟衰退加劇及低通脹的保險措施。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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