《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息人士報道，美國財長努欽近日敦促華為的美國
供應商申請牌照，恢復向華為銷售零件。不過財政部發言人Ｍｏｎｉｃａ Ｃｒｏｗｌｅｙ駁斥
有關報道，稱努欽經常與企業的行政總裁交談，但從未敦促任何企業在華為問題上採取任何行動
。
美國總統特朗普上個月同意在不影響國家安全的情況下針對華為的黑名單身份給予豁免，為
美中兩國恢復談判作出讓步。（ｍｎ）
11/07/2019 09:28
【華為風波】美財政部否認有關敦促供應商領牌照恢復供貨華為報道
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息人士報道，美國財長努欽近日敦促華為的美國
供應商申請牌照，恢復向華為銷售零件。不過財政部發言人Ｍｏｎｉｃａ Ｃｒｏｗｌｅｙ駁斥
有關報道，稱努欽經常與企業的行政總裁交談，但從未敦促任何企業在華為問題上採取任何行動
。
美國總統特朗普上個月同意在不影響國家安全的情況下針對華為的黑名單身份給予豁免，為
美中兩國恢復談判作出讓步。（ｍｎ）
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