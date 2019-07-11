《國際要聞》下任首相大熱拒撐，嘲特朗普無能英國駐美國大使辭職

《經濟通通訊社１１日專訊》英國駐美國大使達羅克（Ｋｉｍ Ｄａｒｒｏｃｈ）批評美國

總統特朗普笨拙及無能等外交密電曝光後，被特朗普憤怒炮轟數日後宣布辭職。

不過據悉，達羅克請辭是與下任英國首相大熱門約翰遜有關，因約翰遜在周二電視辯論中多

次拒絕支持達羅克，亦拒絕表明當首相後會否留用他。

英國外交部官員Ａｌａｎ Ｄｕｎｃａｎ批評，約翰遜為滿足他的個人利益，而把達羅克這

位出色的外交官犧牲，認為約翰遜拒絕支持達羅克是相當可鄙。（ｍｎ）

