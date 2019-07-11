《經濟通通訊社１１日專訊》英國駐美國大使達羅克（Ｋｉｍ Ｄａｒｒｏｃｈ）批評美國
總統特朗普笨拙及無能等外交密電曝光後，被特朗普憤怒炮轟數日後宣布辭職。
不過據悉，達羅克請辭是與下任英國首相大熱門約翰遜有關，因約翰遜在周二電視辯論中多
次拒絕支持達羅克，亦拒絕表明當首相後會否留用他。
英國外交部官員Ａｌａｎ Ｄｕｎｃａｎ批評，約翰遜為滿足他的個人利益，而把達羅克這
位出色的外交官犧牲，認為約翰遜拒絕支持達羅克是相當可鄙。（ｍｎ）
11/07/2019 10:39
《國際要聞》下任首相大熱拒撐，嘲特朗普無能英國駐美國大使辭職
《經濟通通訊社１１日專訊》英國駐美國大使達羅克（Ｋｉｍ Ｄａｒｒｏｃｈ）批評美國
總統特朗普笨拙及無能等外交密電曝光後，被特朗普憤怒炮轟數日後宣布辭職。
不過據悉，達羅克請辭是與下任英國首相大熱門約翰遜有關，因約翰遜在周二電視辯論中多
次拒絕支持達羅克，亦拒絕表明當首相後會否留用他。
英國外交部官員Ａｌａｎ Ｄｕｎｃａｎ批評，約翰遜為滿足他的個人利益，而把達羅克這
位出色的外交官犧牲，認為約翰遜拒絕支持達羅克是相當可鄙。（ｍｎ）
|國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
|生財有道11/07/2019
樂齡KOL曾智華 賺錢賺健康
|中國故事10/07/2019
成本優勢顯著 春秋航空飛往收成期
|生財有道10/07/2019
二線內房齊起動 富力地產值得追逐
|生財有道10/07/2019
港股通新貴 貓眼娛樂價值釋放
|剖析天下10/07/2019
新加坡經濟放緩 預示亞洲前景
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰