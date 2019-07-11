【減息將至】美銀料儲局７月底減息，未來兩次議息會議再下調利率

《經濟通通訊社１１日專訊》美銀美林表示，聯儲局可能在７月３０至３１日召開的議息會

議上減息２５個點子，亦存在下調５０個點子的可能性。

美銀美林稱，聯儲局可能在７月減息後，在未來兩次會議上再減息兩次。（ｍｎ）

