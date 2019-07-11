【貿易開戰】加拿大央行：在爆發大規模貿易戰下經濟將萎縮６％

《經濟通通訊社１１日專訊》加拿大央行表示，如果美國現在將所有進口商品的關稅提高２

５％，兼且美國的貿易夥伴亦做出對等的報復，預計到２０２１年底加拿大經濟將萎縮約６％。

央行提到，當前的貿易緊張局勢升級仍然是加拿大及全球經濟面臨的最大下行風險，憂慮一

旦全球關稅突然提高將打擊收入，導致金融環境收緊，削弱企業信心，同時推高進口價格。

根據加拿大央行的基本情境預測，到２０２１年底全球經濟增長預計將下降約３％，而大宗

商品價格將重挫約３０％，導致加拿大國內生產總值下降約６％。（ｍｎ）

