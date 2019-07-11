【減息將至】摩通資產管理：減息難刺激美國經濟，儲局將犯上錯誤

《經濟通通訊社１１日專訊》摩通資產管理首席全球策略師Ｄａｖｉｄ Ｋｅｌｌｙ表示，

不認為減息能刺激美國經濟，認為聯儲局似乎沉迷於通脹能否達標

他稱，聯儲局預期本月底減息是從根本上犯上錯誤，而減息的壓力部分是來自總統特朗普。

特朗普曾討論過將鮑威爾撤職的可能，鮑威爾周三在國會聽證會上重申，打算完成整個任期

。（ｍｎ）

