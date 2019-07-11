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即市新聞

11/07/2019 17:28

《台股攻略－馮偉明》台股今日收復１０８００點

　　《台股攻略》台股今日（１１日）開高走高，升４４﹒９４點，收１０８４３﹒４２點，成
交金額為新台幣１２９９﹒８７億元。
　　聯儲局釋出鴿派看法，國際股市持續上揚。台股今日開高收高，大立光下半年業績令人期待
，升新台幣１５０元，收新台幣４３０５元。台積電第二季營運表現優於預期，季度營收達新台
幣２４０９﹒９９億元，股價今日升３元，收新台幣２５０元。南亞科等記憶體族群今日普遍走
揚，華邦電今日除息行情亮眼，終場收新台幣１６﹒４５元。傳統產業股今日表現相對疲弱，台
泥及亞泥６月營收滑落，分別跌２﹒２９％及２﹒７８％，整體水泥類股指數跌２﹒２８％。
　　Ｇ２０特習會令中美兩國重啟磋商，加上美國減息的可能性上升以及歐洲央行有望在９月重
啟ＱＥ，現階段市場氣氛相對樂觀。投資者近期除可多觀察受日韓科技戰影響的類股，亦可留意
具業績保護的生技類股、跌深的華為概念股，及營收表現亮眼的高殖利率股，下周台積電業績料
將成為市場焦點。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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