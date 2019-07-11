【減息熱炒】麥嘉嘉：本地地產股料上落格局，收息股再升水位有限

《經濟通通訊社記者李皆穎１１日報道》聯儲局主席鮑威爾隔晚在國會證詞暗示７月份減息

，減息似塵埃落定，市場目前話題轉為「減多少」。志昇證券研究部董事麥嘉嘉向《經濟通通訊

社》表示，市場對於現時減息看法正面，普遍認為減息四分一厘的機率高達８５％以上，減息半

厘機會率只有１２﹒５％，相信減息效應將會持續成為股市熱話。



＊本地地產股早已炒起，新地區間操作＊



對於本地地產股而言，麥嘉嘉認為減息對板塊會有明顯支持，但由於股價早已大幅炒起，而

減息因素亦都在大部分股份股價中反映出來，因此相信這一輪減息效應對地產股的支持力度未必

太大，預料繼續炒上落格局，投資者如有興趣的話可以考慮區間操作。她認為，可以考慮龍頭新

地（０００１６），區間炒作位置約１２５元至１４２元之間。



＊公用收息股長期受捧，短期難望大升＊



公用及收息股方面，她認為該板塊長期受到股民支持，在中美貿易戰及經濟不明朗的情況下

成為資金「泊岸」選擇，相信相關股份走勢都繼續反覆向上。被問到對於領展（００８２３）後

市表現時，她認為破「紅底」只是時間問題，但強調這類板塊已經累升不少，因此再升的「水位

」有限，投資者如要買入的話可能要等待回落才考慮，而有貨的股民，則可以繼續持有。她建議

投資者可以考慮其他防守性強、現金流高的股份，例如粵海投資（００２７０），又或者近期強

勢的物管股。



＊美匯轉弱金價升，招金等待回吐買入＊



美國減息必然令美匯走弱，黃金及金礦股為投資者所愛。麥嘉嘉認為，隨著美匯轉弱，相信

現貨金將會在１４００美元關口反覆向上，但現時追入金礦股略嫌價貴，所以可以暫時觀察這個

板塊，待股價回落才好考慮。她推介招金（０１８１８），因為其他金礦股業務分散，可能涉及

銅、鐵、鋅等貴價金屬，唯獨招金集中黃金業務，而其黃金儲存量佔內地十分一，對於黃金價格

敏感度較高，惟現時買入略貴，可待回吐至７﹒８元才入貨，暫時頂位先看９﹒２元。

