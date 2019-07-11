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11/07/2019 13:37

【減息熱炒】溫鋼城：金價上望千五美元，山東黃金可長揸

　　《經濟通通訊社記者陳世鍾１１日報道》美國減息預期升溫，港股今早急彈一度重上十天線
，中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城接受《經濟通通訊社》訪問時指出，聯儲局去年１２月加息
令美股大跌，相信主席鮑威爾汲收上次教訓後，本月聯儲局會減息０﹒２５厘，年內將可能減息
二次共０﹒５厘。另外，溫鋼城分析過去大型新股來港上市，港股走勢不會太差，故料隨百威亞
太（０１８７６）及阿里上市，港股本月可上試２９５００點。

＊本地地產股炒波幅，恆地４２元買入＊
　　
　　美國月底減息預期升溫，今早本地地產股全線上揚，惟本港ＰＭＩ數據疲弱市場憂慮下半年
本港樓價或有回調壓力。溫鋼城聯儲局會在本月減息０﹒２５厘，相關消息能夠令買家更有信心
「上車」，惟觀乎本港經濟連續多月有放緩的跡象，對未來樓價持審慎的態度。他指出，本港最
近示威活動持續，對相關股份的收租業務或有影響，如太古地產（０１９７２）及九倉置業
（０１９９７），故相關股份中較看好土儲較充足的恆地（０００１２），籲可於４２元買入，
目標４５元。他預期，本地地產股需要未來有更多土地政策出台方有上揚的動力，現時買入相關
股份宜以「炒波幅」為主。

＊山東黃金及招金業務「含金量」較多＊

　　金價自創六年高後表現強勢，隔晚再創一周高位，帶動相關黃金股今日上漲。溫鋼城預料，
美國現時整體表現仍較其他經濟體強，金價於最近急漲後升幅或略見放緩，但年內仍有望上試
１５００美元關口。溫指出，相關股份中較看好山東黃金（０１７８７）及招金礦業
（０１８１８）因相關業務「含金量」較多，而兩股比較下現時前者的市帳率較低，分別約
１﹒９倍及２﹒３倍，前者較便宜及值博率較高，投資者可選擇於１４﹒８元買入，長遠股價有
望再漲。至於與金價關係較高的ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），溫認為該股表現會較穩定，
惟升勢會不及前兩者，籲投資者若買入要有耐性「坐貨」，現時回落至１０３０元可吸納。

＊煤氣來年上望廿元，領展上升動力減＊　　

　　公用股近月表現強勢，溫鋼城豪言即使港股短期造好，但相信在經濟增長放緩的大環境下，
該類股份只會繼續造好，其中更表示煤氣（００００３）來年在除淨前可達２０元，籲投資者逢
５０天線可吸。其次，房託基金亦持續造好，其中市場憧憬領展（００８２３）有望上「紅底股
」之列，惟溫指該股最近上升動力減弱，料上試１００元關口阻力較大，相反同板塊置富產業信
託（００７７８）可看高一線，現時息率有４﹒７９厘，比領展吸引，相信未來上升空間會較前
者大。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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