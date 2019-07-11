《經濟通通訊社１１日專訊》律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程（０１９７７）
明日（１２日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報１元，較招股價１﹒２元低２毫或
１６﹒６７％。按每手２０００股，不考慮手續費，每手蝕４００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒０５元，較上市價低出１２﹒５％。（ｕｌ）
11/07/2019 16:18
【新股上市】安樂工程暗盤開報１元，較招股價低近一成七
《經濟通通訊社１１日專訊》律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程（０１９７７）
明日（１２日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報１元，較招股價１﹒２元低２毫或
１６﹒６７％。按每手２０００股，不考慮手續費，每手蝕４００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒０５元，較上市價低出１２﹒５％。（ｕｌ）
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