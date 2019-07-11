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即市新聞

11/07/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ隨鮮果豬肉價走高存深困

　　《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０１９年６月份同比增長即使持平於上一個月
的２﹒７％，但所受豬肉、鮮果價格急漲之壓，相信短期內不易有較大程度的緩和，因非洲豬瘟
疫後使豬隻的供應不足之況有可能延至２０２０年，和降雨量超高的劣境底下更使鮮果種植失收
，ＣＰＩ反覆走高為在所難免之事。惟工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比及環比皆回落，有利
於穩定通貨價格，確保實體經濟穩中有進發展。
　
＊止非豬疫仍使生豬明年供應相對短缺＊
　
　　來自中國國家統計局最新資料顯示，居民消費價格於２０１９年６月份與５月份之數為上半
年最高的月份，很主要受困於（１）食品分類指數飆升幅度由５月份之７﹒７％，調高０﹒６個
百分點至８﹒３％，較整體ＣＰＩ漲幅多增５﹒６個百分點，（２）要是撇除此數，則非食品分
類指數所升的１﹒４％，反而較５月份的１﹒６％，低０﹒２個百分點，顯然受惠於ＰＰＩ於６
月份無增長之況，遂為２０１９年前６個月之最低水平。
　　需要指出者，為食品價格和供應的變異，很主要受到偶發性的環境因素影響，特別是（一）
鮮果分類指數於２０１９年６月份飆升４２﹒７％，較５月份所增之２６﹒７％多增凡１６個百
分點之普，對ＣＰＩ的影響高達０﹒７１個百分點。中國境內連番暴雨、強風、水浸對果樹的猛
力破壞，使鮮果產量和供應大幅減少，特別是夏季當時得令的許許多多鮮果，銷量少而售價大漲
之象，非一時之間可以減壓。
　　同樣重要的，為（二）畜肉類漲價對ＣＰＩ的壓力亦不輕。畜肉分類指數於２０１９年６月
份同比增長１４﹒４％，對ＣＰＩ的影響達０﹒５９個百分點，更較５月份增１２﹒５％、４月
份升１０﹒１％和３月份增４﹒１％有十分明顯的提升。此因豬肉零售價格分類指數於２０１９
年６月份同比增長２１﹒１％，不僅環比增２﹒９個百分點，更對ＣＰＩ的影響亦高達０﹒４５
個百分點之普，連同５月份增１８﹒２％、４月份升１４﹒４％之數分析，是逐月加大上升速度

　　豬肉價格持續上升，當然受困於非洲豬瘟疫情所衍生之惡果：（Ｉ）非洲豬瘟疫症在中國肆
虐，始於２０１８年８月，使中國政府得大力撲殺生豬以抗疫。據農業農部於２０１９年７月４
日發布的資料顯示：（ｉ）全國總共發生非洲豬瘟疫情於截至７月３日為止達１４３宗，而全球
１８個國家或地區的疫情共達５，８００多宗，即中國的非洲豬瘟疫情相對不太嚴重。
　　尤其是（ＩＩ）中國於截至２０１９年７月３日為止共撲殺１１６萬頭生豬，此數相對於
２０１９年１月已殺９１﹒６頭，即在最近６個月內所撲殺的豬隻約為２５萬頭，足顯疫情受控
，反映出中國所受的非豬疫衝擊，相對於其他地方為’輕微’。
　　由是農業部副部長於康震於７月４日的國新辦記者會上表示：全國２５省區已經全部解除封
銷，和相信生豬生產及運銷秩序逐步恢復。
　
＊惡劣天氣使鮮果生產供應大減之情亦不改＊
　
　　問題是（ＩＩＩ）生豬存欄量於２０１８年底時大減１６﹒６％，其中能繁殖的母豬更減
１９﹒１％，使生豬存欄量減少至１０年以來最低。由是有估計生豬的供應量於２０１９年至
２０２０年會有不足之虞，故ＣＰＩ亦當受頗重大的影響。
　　鮮果與畜肉漲價對ＣＰＩ的影響於２０１９年６月合計達１﹒３％，ＣＰＩ期內升幅為
２﹒７％，而豬肉及鮮果生產及供應短難望有明顯改善，在在意味ＣＰＩ在短期仍然仍然有可能
處於反覆向上的發展趨勢不變。
　　至於（三）鮮菜價格似有受控之概：分類指數於２０１９年６月份同比增長４﹒２％，５月
份的同比增長即使仍處雙位數之１３﹒３％，卻比４月份及３月份分別上升１７﹒４％與
１６﹒２％為低，如天氣情況回穩，該使鮮菜的種植和收成有良性的影響，有利於食品分類指數
回穩而非升。
　　我相信內地的鮮果和豬肉等生產和零售價格，很可能會維持較快速度的增長之況不變，但
ＰＰＩ如能持續受控，相信ＣＰＩ現時所受的壓力，亦相對降低。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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