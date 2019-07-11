《談國論企－黎偉成》ＣＰＩ隨鮮果豬肉價走高存深困

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０１９年６月份同比增長即使持平於上一個月

的２﹒７％，但所受豬肉、鮮果價格急漲之壓，相信短期內不易有較大程度的緩和，因非洲豬瘟

疫後使豬隻的供應不足之況有可能延至２０２０年，和降雨量超高的劣境底下更使鮮果種植失收

，ＣＰＩ反覆走高為在所難免之事。惟工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比及環比皆回落，有利

於穩定通貨價格，確保實體經濟穩中有進發展。



＊止非豬疫仍使生豬明年供應相對短缺＊



來自中國國家統計局最新資料顯示，居民消費價格於２０１９年６月份與５月份之數為上半

年最高的月份，很主要受困於（１）食品分類指數飆升幅度由５月份之７﹒７％，調高０﹒６個

百分點至８﹒３％，較整體ＣＰＩ漲幅多增５﹒６個百分點，（２）要是撇除此數，則非食品分

類指數所升的１﹒４％，反而較５月份的１﹒６％，低０﹒２個百分點，顯然受惠於ＰＰＩ於６

月份無增長之況，遂為２０１９年前６個月之最低水平。

需要指出者，為食品價格和供應的變異，很主要受到偶發性的環境因素影響，特別是（一）

鮮果分類指數於２０１９年６月份飆升４２﹒７％，較５月份所增之２６﹒７％多增凡１６個百

分點之普，對ＣＰＩ的影響高達０﹒７１個百分點。中國境內連番暴雨、強風、水浸對果樹的猛

力破壞，使鮮果產量和供應大幅減少，特別是夏季當時得令的許許多多鮮果，銷量少而售價大漲

之象，非一時之間可以減壓。

同樣重要的，為（二）畜肉類漲價對ＣＰＩ的壓力亦不輕。畜肉分類指數於２０１９年６月

份同比增長１４﹒４％，對ＣＰＩ的影響達０﹒５９個百分點，更較５月份增１２﹒５％、４月

份升１０﹒１％和３月份增４﹒１％有十分明顯的提升。此因豬肉零售價格分類指數於２０１９

年６月份同比增長２１﹒１％，不僅環比增２﹒９個百分點，更對ＣＰＩ的影響亦高達０﹒４５

個百分點之普，連同５月份增１８﹒２％、４月份升１４﹒４％之數分析，是逐月加大上升速度

。

豬肉價格持續上升，當然受困於非洲豬瘟疫情所衍生之惡果：（Ｉ）非洲豬瘟疫症在中國肆

虐，始於２０１８年８月，使中國政府得大力撲殺生豬以抗疫。據農業農部於２０１９年７月４

日發布的資料顯示：（ｉ）全國總共發生非洲豬瘟疫情於截至７月３日為止達１４３宗，而全球

１８個國家或地區的疫情共達５，８００多宗，即中國的非洲豬瘟疫情相對不太嚴重。

尤其是（ＩＩ）中國於截至２０１９年７月３日為止共撲殺１１６萬頭生豬，此數相對於

２０１９年１月已殺９１﹒６頭，即在最近６個月內所撲殺的豬隻約為２５萬頭，足顯疫情受控

，反映出中國所受的非豬疫衝擊，相對於其他地方為’輕微’。

由是農業部副部長於康震於７月４日的國新辦記者會上表示：全國２５省區已經全部解除封

銷，和相信生豬生產及運銷秩序逐步恢復。



＊惡劣天氣使鮮果生產供應大減之情亦不改＊



問題是（ＩＩＩ）生豬存欄量於２０１８年底時大減１６﹒６％，其中能繁殖的母豬更減

１９﹒１％，使生豬存欄量減少至１０年以來最低。由是有估計生豬的供應量於２０１９年至

２０２０年會有不足之虞，故ＣＰＩ亦當受頗重大的影響。

鮮果與畜肉漲價對ＣＰＩ的影響於２０１９年６月合計達１﹒３％，ＣＰＩ期內升幅為

２﹒７％，而豬肉及鮮果生產及供應短難望有明顯改善，在在意味ＣＰＩ在短期仍然仍然有可能

處於反覆向上的發展趨勢不變。

至於（三）鮮菜價格似有受控之概：分類指數於２０１９年６月份同比增長４﹒２％，５月

份的同比增長即使仍處雙位數之１３﹒３％，卻比４月份及３月份分別上升１７﹒４％與

１６﹒２％為低，如天氣情況回穩，該使鮮菜的種植和收成有良性的影響，有利於食品分類指數

回穩而非升。

我相信內地的鮮果和豬肉等生產和零售價格，很可能會維持較快速度的增長之況不變，但

ＰＰＩ如能持續受控，相信ＣＰＩ現時所受的壓力，亦相對降低。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

