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即市新聞

11/07/2019 09:33

《異動股》減息憧憬再現，本地地產股全線上揚，恒隆地產漲近２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國月底減息預期升溫，本地地產股全線上揚。其中恆隆地產
（００１０１）升幅較大，現報１９﹒１６元，升１﹒７％，盤中高見１９﹒２２元，暫成交達
１６萬股，涉資３０５萬元。
　　四大地產商中，以恆地（０００１２）升幅較大，現報４３﹒２５元，升１﹒７６％，重上
十天線（約４３元），盤中高見４３﹒２５元，暫成交達８萬股，涉資３６０萬元。
　　聯儲局主席鮑威爾隔晚出席國會聽證會昤，表示未因上周五非農就業數據好過市場預期而改
變對經濟前景的看法，認為貿易政策和全球經濟疲軟的擔憂，將打擊美國經濟前景，聯儲局會採
取適當行動維持經濟擴張。相關言論令市場重燃本月減息的憧憬。
　　現時，恆生指數報２８４７４，升２６９點或升０﹒９５％，主板成交２０﹒７４億元。國
企指數報１０８０１，升０﹒９３％或升９９點。
　　上證綜合指數報２９２７，升１２點或升０﹒４１％，暫成交６０﹒８３億元人民幣。
　　
　　表列共他同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新鴻基地產（０００１６）　　１３３﹒８０元　　　升１﹒５９％
　　新世界　　（０００１７）　　　１２﹒４０元　　　升１﹒６４％
　　會德豐　　（０００２０）　　　５５﹒２０元　　　升０﹒１８％
　　港鐵公司　（０００６６）　　　５４﹒１０元　　　升０﹒４６％
　　信和置業　（０００８３）　　　１３﹒３２元　　　升１﹒３７％
　　
　　嘉華國際　（００１７３）　　　　４﹒５０元　　　無升跌
　　嘉里建設　（００６８３）　　　３３﹒５０元　　　升１﹒３６％
　　長實集團　（０１１１３）　　　６０﹒６０元　　　升１﹒５１％
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　５３﹒２０元　　　升１﹒５３％
　　太古地產　（０１９７２）　　　３１﹒５５元　　　升０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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