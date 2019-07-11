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即市新聞

11/07/2019 10:05

《異動股》金匯教育（０８１６０）逆市急瀉６８％，創近兩年新低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》金匯教育（０８１６０）連升兩日累漲逾四成二後，現急回
６８﹒０６％，報０﹒３４５元，盤中低見０﹒２４元，創近兩年新低；成交約８６４６萬股，
涉資２６９０萬元。
　　現時，恆生指數報２８５５５，升３５１點或升１﹒２５％，主板成交１６１﹒８６億元。
國企指數報１０８４８，升１４６點或升１﹒３７％。
　　上證綜指報２９４４，升２９點或升１﹒０２％，成交４２７﹒２２億元人民幣。
　　深成指報９２８１，升１１５點或升１﹒２６％，成交６４４﹒８０億元人民幣。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金匯教育　　　　（０８１６０）　　　０﹒３５０元　　　跌６７﹒５９％
　　亞洲能源物流　　（００３５１）　　　０﹒０７３元　　　跌１７﹒９８％
　　ＲＥＰＵＢＬＩＣ（０８３５７）　　　０﹒６３０元　　　跌１３﹒７０％
　　ＫＦＭ金德　　　（０３８１６）　　　０﹒３６０元　　　跌１３﹒２５％
　　勝龍國際　　　　（０１１８２）　　　０﹒１１１元　　　跌１１﹒２０％

　　明華科技　　　　（０８３０１）　　　０﹒２１２元　　　跌　９﹒７９％
　　萊爾斯丹　　　　（００７３８）　　　０﹒６００元　　　跌　９﹒０９％
　　安悅國際　　　　（０８２４５）　　　０﹒０３２元　　　跌　８﹒５７％
　　坤集團　　　　　（００９２４）　　　０﹒７９０元　　　跌　８﹒１４％
　　德昌電機　　　　（００１７９）　　１６﹒０００元　　　跌　７﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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