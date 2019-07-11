《異動股》金匯教育（０８１６０）逆市急瀉６８％，創近兩年新低

《經濟通通訊社１１日專訊》金匯教育（０８１６０）連升兩日累漲逾四成二後，現急回

６８﹒０６％，報０﹒３４５元，盤中低見０﹒２４元，創近兩年新低；成交約８６４６萬股，

涉資２６９０萬元。

現時，恆生指數報２８５５５，升３５１點或升１﹒２５％，主板成交１６１﹒８６億元。

國企指數報１０８４８，升１４６點或升１﹒３７％。

上證綜指報２９４４，升２９點或升１﹒０２％，成交４２７﹒２２億元人民幣。

深成指報９２８１，升１１５點或升１﹒２６％，成交６４４﹒８０億元人民幣。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金匯教育 （０８１６０） ０﹒３５０元 跌６７﹒５９％

亞洲能源物流 （００３５１） ０﹒０７３元 跌１７﹒９８％

ＲＥＰＵＢＬＩＣ（０８３５７） ０﹒６３０元 跌１３﹒７０％

ＫＦＭ金德 （０３８１６） ０﹒３６０元 跌１３﹒２５％

勝龍國際 （０１１８２） ０﹒１１１元 跌１１﹒２０％



明華科技 （０８３０１） ０﹒２１２元 跌 ９﹒７９％

萊爾斯丹 （００７３８） ０﹒６００元 跌 ９﹒０９％

安悅國際 （０８２４５） ０﹒０３２元 跌 ８﹒５７％

坤集團 （００９２４） ０﹒７９０元 跌 ８﹒１４％

德昌電機 （００１７９） １６﹒０００元 跌 ７﹒７３％

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（ｊｔ）

