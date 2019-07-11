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11/07/2019 11:30

【駐京專電】交行報告：按目前態勢全年ＧＤＰ或增６﹒３％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》交行（０３３２８）（滬：６０１３２８
）發布下半年中國宏觀經濟金融展望報告稱，受國內外需求影響，下半年經濟增長雖有放緩壓力
，但總體上將保持平穩運行，全年增速將落在目標區間。
　　工業企業產成品存貨指數下降，年初以來ＰＭＩ產成品庫存和原材料庫存指數走弱。隨著商
品房銷售放緩，房地產開發企業土地購置面積大幅萎縮，房地產補庫存階段接近尾聲。庫存變化
表明近期經濟增長存在放緩壓力。按目前態勢運行，全年ＧＤＰ增長可能為６﹒３％左右。如果
中美貿易談判順利並在三季度取得成果，則在逆周期政策調節下，經濟運行狀況有望改善，全年
經濟增速可能達到６﹒４％。如果中美貿易摩擦難以在短期內順利取得積極成果，繼續打打談談
局面或陷入反反復復的談判過程，全年經濟增速則可能降為６﹒２％。

＊料全年出口降２％左右，進口降３％左右＊

　　報告稱，美國對中國關稅升級的影響下半年可能逐步釋放，前期搶出口一定程度上也透支了
未來幾個月的出口，加之外需疲弱，去年同期基數較高等因素均將壓低出口增速。內需較弱，大
宗商品價格低迷及高基數等將制約進口增速。隨著中美貿易摩擦緩和，中國可能大量購買美國農
產品，會在一定程度上推動進口增長。預計全年出口增長－２％左右，進口增長－３％左右，貿
易順差收窄至２６００億美元左右。
　　全年固定資產投資預計增長５﹒５％左右，基建投資增速上升幅度有限，全年可能增長５％
左右，預計全年製造業投資增長４％左右。土地成交增速大幅下滑與棚改「急剎車」將影響房地
產投資，全年可能增長１０％左右。

＊預計今年消費增８％點，下半年汽車類消費或改善＊

　　消費整體運行平穩，對經濟增長的貢獻度增強。汽車類消費低迷對消費增速形成拖累，下半
年汽車類消費可能有所改善。受前期商品房銷售面積增長放緩的影響，建築及裝潢材料類消費出
現近１０年來首次負增長，傢具、家電類產品消費增速也有下降。落實汽車、家電、信息、養老
、育幼、家政等領域促進消費政策，將對下半年消費增長起到積極作用。推進並落實個稅改革，
降低個人稅收負擔，將有助於在一定程度上提振消費。預計２０１９年消費增長８﹒５％左右，
最終消費支出對經濟增速的拉動作用有望超過７５％。
　　房地產成交熱點重回一二線城市，房價漲幅總體可控。下半年通脹壓力整體上有限，全年漲
幅可能落在２％－２﹒５％。貿易保護主義和國際市場需求放緩導致大宗商品價格承壓，預計
ＰＰＩ全年平均漲幅在０﹒２％左右。

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