【駐京專電】交行：年內人民幣對美元匯率破７概率下降

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》交行（０３３２８）（滬：６０１３２８

）發布下半年中國宏觀經濟金融展望報告稱，中美貿易摩擦緩和將相應改善人民幣匯率的市場預

期，有助於人民幣對美元匯率保持基本穩定，年內人民幣對美元匯率破７的概率明顯下降。由於

美元指數可能相對較弱、中國跨境資金流動基本平衡、市場預期有所改善，人民幣匯率可能出現

階段性小幅升值。而受外部較強不確定性持續存在、中國經濟增速放緩和經常項下順差收窄等因

素影響，人民幣匯率難以持續升值，且升值幅度也會較為有限。需要繼續關注貿易摩擦未來走勢

對人民幣匯率的影響。

下半年財政收支壓力加大，可能對積極財政政策形成制約。地方政府專項債政策可以進一步

放鬆，２﹒１５萬億元（人民幣．下同）專項債發行完之後，四季度可以根據實際需要適度加大

專項債限額。

當前銀行體系機構間依然存在的流動性不平衡問題。預計２０１９年信貸增速可能位於

１３﹒５％左右，全年總信貸投放約達１８﹒５萬億。伴隨信貸增速平穩較快以及地方政府專項

債的大幅發行，下半年社融增速將會形成反彈趨勢，全年增速在１０﹒５％左右，增量為２１萬

億左右。考慮到中美大阪Ｇ２０峰會後恢復貿易談判，貨幣政策逆周期調節力度可能不及此前市

場預期，在穩健偏松的貨幣政策下，Ｍ２增速維持８﹒５％左右水平概率較大。

在適時適度加大逆周期調節的政策背景下，貨幣市場利率運行中樞有望進一步下行。

ＤＲ００７中樞會較２０１８年底小幅下行至２﹒０％－２﹒３％區間上。

