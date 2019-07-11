【貿易開戰】商務部：中國沒有出現大規模外資撤離情況

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》有消息稱因為中美經貿摩擦，一些外資企

業擔心會被報復，已經開始遷離在中國投資。對此，商務部新聞發言人高峰表示，注意到有一些

外資企業的擔心，目前根據了解，中國並沒有出現大規模的外資撤離情況。

他強調，中國不會打壓任何的外資企業，不會歧視任何的外資企業，我們會堅決保護所有在

華外資企業的合法權益，為廣大的外資企業營造更加穩定、公平、透明、可預期的投資環境。

