《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》有消息稱因為中美經貿摩擦，一些外資企
業擔心會被報復，已經開始遷離在中國投資。對此，商務部新聞發言人高峰表示，注意到有一些
外資企業的擔心，目前根據了解，中國並沒有出現大規模的外資撤離情況。
他強調，中國不會打壓任何的外資企業，不會歧視任何的外資企業，我們會堅決保護所有在
華外資企業的合法權益，為廣大的外資企業營造更加穩定、公平、透明、可預期的投資環境。
11/07/2019 16:16
【貿易開戰】商務部：中國沒有出現大規模外資撤離情況
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》有消息稱因為中美經貿摩擦，一些外資企
業擔心會被報復，已經開始遷離在中國投資。對此，商務部新聞發言人高峰表示，注意到有一些
外資企業的擔心，目前根據了解，中國並沒有出現大規模的外資撤離情況。
他強調，中國不會打壓任何的外資企業，不會歧視任何的外資企業，我們會堅決保護所有在
華外資企業的合法權益，為廣大的外資企業營造更加穩定、公平、透明、可預期的投資環境。
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