【駐滬專電】上海財大：二季度上海投資者信心環比、同比雙雙下降

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心和上海

財經大學應用統計研究中心發布的報告顯示，二季度上海投資者信心指數為１０６﹒６１點，環

比下降６﹒５１點，同比降０﹒２６點，惟指數仍處於樂觀區域。

其中，企業家投資信心指數為１１５﹒０２點，環比降３﹒１３點，同比降１﹒０２點，仍

處於樂觀區域；機構投資者信心指數為１０４﹒３８點，環比降９﹒０１點，同比升１﹒２５點

，可見機構投資者對市場的看法較一季度消極；個人投資者信心指數為８９﹒１４點，環比下降

１１﹒４１，同比基本持平，重回悲觀區域。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥分析指，二季度上海投資者信心指數回落主要有

三點原因，一是近期中美之間貿易摩擦愈演愈烈，對經濟增長和出口環境產生了較大影響，同時

也引發投資者對全球經濟衰退的擔憂，投資市場風險有所增加；二是美國對中國極限施壓的態勢

，給製造業帶來了更加嚴峻的挑戰，企業家群體對市場預期較為悲觀；三是今年上半年Ａ股先漲

後跌，成交量逐漸縮減，機構投資者和個人投資者收益分化嚴重，整體滿意度下滑。

總體而言，受內外經濟環境的共同影響，二季度上海投資者信心較一季度有所減弱，但是減

稅降費、穩槓桿、金融供給側改革等政策的發布，在一定程度上提振了投資者對內需改善、實體

經濟的良性循環以及投資市場價值的信心。

