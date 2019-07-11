《午市前瞻》本港大型新股上市加上美國將減息，港股望２９５００

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美國聯儲局主席鮑威爾發表「鴿派」言論，指全球貿易磨

擦及經濟放緩將打擊美國經濟前景，會採取適當行動維持經濟擴張，加強市場對七月減息的希望

。在消息刺激下，美股破頂，港股今早亦跟隨高開１４３點報２８３４７點，並已是半日最低位

。金價、油價反彈，相關個股急漲；重磅股及本地地產股亦普遍造好，支持恆指最多升３７８點

見２８５８２，並一度重上１０天線（約２８５６５點）水平。恆指午收前保持升勢，報

２８５３９，升３３５點或升１﹒１９％，半日主板成交３８１﹒６０億元。

國企指數報１０８３６，升１３４點或升１﹒２５％。吉利（００１７５）逆市跌

１﹒１７％，報１１﹒８６元，為最大跌幅藍籌。

上證綜合指數報２９２４，升９點或升０﹒３３％，成交８７６﹒２６億元人民幣。深證成

份指數報９２０２，升３６點或升０﹒４％，成交１１３５﹒２３億元人民幣。

重磅股全線上揚，匯控（００００５）升０﹒６２％，報６５﹒３元；騰訊（００７００）

揚０﹒４５％，報３５８﹒４元；港交所（００３８８）走高０﹒９６％，報２７３﹒４元；友

邦（０１２９９）終止三連跌，今漲１﹒９２％，報８４﹒９元；中移動（００９４１）升

０﹒４３％，報７０﹒４５元；建行（００９３９）急升１﹒６３％，報６﹒２４元。



＊國際油價反彈，石油股及油股受追捧＊



美國本月底減息預期升溫，帶動對息口敏感的本地地產股全線上揚，新地（０００１６）飆

２﹒８１％，報１３５﹒４元；恆地（０００１２）亦走高２﹒５９％，報４３﹒６元；新世界

發（０００１７）升２﹒１３％，報１２﹒４６元；恆隆地產（００１０１）漲１﹒２７％，報

１９﹒０８元；長實（０１１１３）升１﹒２６％，報６０﹒４５元。

美國上周原油庫存驟降，加上預計颱風來臨前夕會影響墨西哥灣石油產量，油價昨日跳升約

４﹒５％至逾一個月高位，三桶油表現向好。中石油（００８５７）飆３﹒０９％，報４﹒３４

元，兼為半日最佳表現藍籌；中石化（００３８６）升２﹒３５％，報５﹒２２元；中海油

（００８８３）漲２﹒５９％，報１３﹒４８元。

油服股亦走高﹐中海油服（０２８８３）獲富瑞上調目標價至９﹒７元，評級由「中性」至

「跑贏大市」，急漲５﹒４９％，報８﹒４６元；中國油氣（００７０２）升７﹒１４％，報０

﹒１５元；中石化油服（０１０３３）亦升２﹒０８％，報０﹒９８元；安東油田服務

（０３３３７）飆３﹒０９％，報１元。



＊物管股持續強勁，雅生活急漲近８％＊



美國減息升溫，金價昨反彈逾１％，升至一周高，刺激黃金相關股全線上揚。紫金礦業

（０２８９９）升１﹒９４％，報３﹒１６元；招金礦業（０１８１８）飆２﹒７％，報

８﹒７４元；山東黃金（０１７８７）揚２﹒２９％，報１５﹒１６元；中國白銀

（００８１５）則跌１﹒９６％，報０﹒５元。

物管股維持近日升勢，其中雅生活服務（０３３１９）昨日發盈喜指，料中期純利大增逾五

成，半日急漲７﹒７７％，報１５﹒８２元；中奧到家（０１５３８）飆１３﹒２４％，報

０﹒７７元；新城悅服務（０１７５５）揚６﹒１５％，報６﹒７３元；奧園健康

（０３６６２）走高４﹒５３％，報４﹒８５元；碧桂園服務（０６０９８）升３﹒５２％，報

１９﹒４元。

藥股連續兩日急升，國藥（０１０９９）續漲６﹒６５％，報２８﹒８５元，破５０天線（

２８﹒０９６元），為最大升幅國指股；獲國藥增持逾２０００萬股的中國中藥（００５７０）

亦飆５﹒６５％，報３﹒９３元；石藥（０１０９３）續升２﹒５２％，報１３﹒０２元；中生

製藥（０１１７７）微升０﹒２３％，報８﹒７４元；白雲山（００８７４）升

１﹒５６％，報３５﹒７元。

人民幣匯率近日靠穩，今日中間價升１７９點子報６﹒８６７７，內房股繼續有資金流入。

越秀地產（００１２３）升２﹒１４％，報１﹒９１元；佳兆業（０１６３８）飆４﹒３８％，

報３﹒８１元；新城發展（０１０３０）漲２﹒７％，報７﹒２２元；碧桂園（０２００７）走

高１﹒７６％，報１１﹒５８元；雅居樂（０３３８３）升１﹒６９％，報１０﹒８６元。



＊溫鋼城：本月儲局料減息０﹒２５厘，年內減息二次合共半厘＊



美國減息憧憬升溫，恆指今早急彈重上十天線，中投傲揚精選基金基金經理溫鋼城接受

《經濟通通訊社》訪問時指出，聯儲局去年十二月加息令美股大跌，相信主席鮑威爾汲取上次教

訓後，本月會減息０﹒２５厘，年內將可能減息二次合共半厘，以管理市場預期。另外，溫鋼城

分析過去大型新股來港上市，港股走勢不會太差，故料隨百威亞太（０１８７６）及阿里上市，

港股本月上試２９５００點。（ｓｃ、ｙｋ）

