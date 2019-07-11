【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５﹒４億，買新城發展中國太平沽恒大

《經濟通通訊社１１日專訊》港股周四高開１４３點報２８３４７，已是全日最低位，其後

在本地地產股及石油股帶動下，港股最多漲３７８點，高見２８５８２，重上十天線

（２８５５３點）。午後騰訊（００７００）幾近蒸發所有升幅，內銀股漲幅亦稍為收窄，港股

大部分時間升幅縮至約２００點，全日收升２２７點或０﹒８１％，報２８４３１，十天線得而

復失。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒４３億元人民幣，比周三減少９﹒８７億或６４﹒５％，

為一周最低水平。北水淨買入最多的個股依次是新城發展（０１０３０）、中國太平

（００９６６）和海通國際（００６６５）；淨賣出最多的依次是中國恆大（０３３３３）、富

力地產（０２７７７）和騰訊。主板成交６７４﹒０４億元，較周三減少４﹒８％，其中港股通

成交７２﹒５９億元，佔總成交１０﹒７７％。



＊北水續撈底新城發展＊



中誠信國際將新城發展列入觀察名單，外部融資壓力加大，但仍有約２﹒１７億北水淨買入

該股。內險股普遍造好，中國太平股價升２﹒３３％，獲５８１３萬北水買入。昨日海通國際發

７億美元五年期債券，４７２７萬北水買入海通，股價升４﹒１３％，。

不過，中國恆大遭２﹒４９億北水沽出，股價跌１﹒１３％。富力地產亦低收２﹒６％，約

１﹒６１億北水撤出該股，騰訊亦錄得淨流出１﹒３３億元。（ｂｎ）

