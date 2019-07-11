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即市新聞

11/07/2019 15:40

《美元走勢－羅明立》加拿大貨幣政策大概率中立，宜高位沽美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒４１　　　１０７﹒８３　　　１０８﹒４０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２８１　　　１﹒１２５１　　　１﹒１２５２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５３９　　　１﹒２５００　　　１﹒２５０３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９００　　　０﹒９８４８　　　０﹒９８９２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１９３　　　７﹒８１３５　　　７﹒８１７８

　　《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾在眾議院聽證會發言時對經濟前景看法轉變，指低通脹
持續時間較預期長，全球貿易環境的不確定性及風險仍在增加，對美國帶來經濟壓力，就算６月
的就業數據理想，聯儲局亦可能需要採取行動保持經濟增長動力。市場認為其言論反映今個月減
息機會大增，降息０﹒２５厘可能性最大。消息刺激美匯指數跌至９７以下，但似乎會繼續大範
圍上落。
　　加拿大央行議息後維持利率不變，央行提到環境貿易緊張環境的影響，但同時指當地經濟正
逐步回復潛在增長水平，並調高今年增長預測。似乎在主要經濟體中，加拿大的情況相對較好，
但受制於美國可能減息，加拿大貨幣政策很大機會保持中立，美元兌加元在１﹒３１５０╱
１﹒３２００阻力大，高位沽美元為合。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒３０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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