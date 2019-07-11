《美元走勢－羅明立》加拿大貨幣政策大概率中立，宜高位沽美元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒４１ １０７﹒８３ １０８﹒４０

歐元╱美元 １﹒１２８１ １﹒１２５１ １﹒１２５２

英鎊╱美元 １﹒２５３９ １﹒２５００ １﹒２５０３

美元╱瑞郎 ０﹒９９００ ０﹒９８４８ ０﹒９８９２

美元╱港元 ７﹒８１９３ ７﹒８１３５ ７﹒８１７８



《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾在眾議院聽證會發言時對經濟前景看法轉變，指低通脹

持續時間較預期長，全球貿易環境的不確定性及風險仍在增加，對美國帶來經濟壓力，就算６月

的就業數據理想，聯儲局亦可能需要採取行動保持經濟增長動力。市場認為其言論反映今個月減

息機會大增，降息０﹒２５厘可能性最大。消息刺激美匯指數跌至９７以下，但似乎會繼續大範

圍上落。

加拿大央行議息後維持利率不變，央行提到環境貿易緊張環境的影響，但同時指當地經濟正

逐步回復潛在增長水平，並調高今年增長預測。似乎在主要經濟體中，加拿大的情況相對較好，

但受制於美國可能減息，加拿大貨幣政策很大機會保持中立，美元兌加元在１﹒３１５０╱

１﹒３２００阻力大，高位沽美元為合。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒３０ １０６﹒７０ １０８﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

