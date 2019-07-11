【康宏風暴】康宏財務入稟高院，控曹貴子違反授信責任

康宏環球（０１０１９）旗下康宏財務入稟高等法院，指控康宏前執董曹貴子和另外４名前

康宏前高層等，違反授信責任，令公司在不符商業原則下，批出兩筆共２４００萬貸款，要求法

院頒令眾被告清還本金連利息逾２２００萬元。《香港經濟日報》

