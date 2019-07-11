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11/07/2019 08:31

【銀色債券】匯豐中銀同指申請宗數及金額較去年增加

　　銀色債券昨（１０日）首天認購，匯控（００００５）及中銀香港（０２３８８）兩間聯席
安排行均指，接獲的申請宗數及金額按年有所增加。
　　上商執行副總裁兼財富管理業務總監莊希昨晚指，該行的銀債最大手申購額逾１００萬元。
華僑永亨說，大部分客戶抽５至１０手，情況與去年相若，亦有個別重注客申購高達數十手。招
商永隆銀行回應，客戶申請數量及金額較去年上升。《香港經濟日報》

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