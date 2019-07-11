８間虛擬銀行（簡稱虛銀）陸續在今年底開業，多間傳統銀行率先減費迎戰，獲發虛銀牌照
的ＷｅＬａｂ表示，未來需關注傳統及虛擬銀行如何競爭，相信能夠以高效方式提供銀行服務、
開發產品仍然是虛銀優勢。
同場的眾安國際總裁許煒指，虛銀推出初期，如何尋找合適的目標客戶群至關重要；未來則
要關注銀行服務網絡安全，及整體業務計劃的可持續性。《香港經濟日報》
11/07/2019 08:35
【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ：提供高效服務具競爭優勢
８間虛擬銀行（簡稱虛銀）陸續在今年底開業，多間傳統銀行率先減費迎戰，獲發虛銀牌照
的ＷｅＬａｂ表示，未來需關注傳統及虛擬銀行如何競爭，相信能夠以高效方式提供銀行服務、
開發產品仍然是虛銀優勢。
同場的眾安國際總裁許煒指，虛銀推出初期，如何尋找合適的目標客戶群至關重要；未來則
要關注銀行服務網絡安全，及整體業務計劃的可持續性。《香港經濟日報》
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