花旗維持恒指年底見３萬點預測，看好地產及博彩股

《經濟通通訊社１１日專訊》花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧在記者會上表

示，維持恆指年底目標３００００點的預測，當中看好地產發展股及澳門博彩股。

他稱預隨著美國減息預期升溫及股市波動性增加，派息率較高的地產股變得吸引。澳門博彩

股方面，他認為當地基建設施改善，高端中場或繼續溫和增長。

中資股方面，他指內地政策及經濟不確定性增加，估值或繼續受壓，看好消費和科網股的增

長前景，以及具防守性和股息率較高的公用事業和大型銀行股。（ｋｉ）

