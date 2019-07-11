【外匯攻略】專家料鎊匯或見逾卅年低位，留學宜忍手兌鎊免破費

《經濟通通訊社記者余萃雯１１日報道》中學文憑試昨日放榜，不論成績好壞，到英國升學

都是本港學生的其中一條出路。近日英鎊匯價低水，更令到英國留學的成本相對降低。獨立外匯

商品分析師盧楚仁看淡英鎊匯價會繼續走弱，甚至有七成機會可見１９８５年兌美元１﹒０５水

平的低位，因此建議正張羅子女入讀英國學校的家長可「忍手」，若需要開學時使用英鎊則宜等

待匯價進一步跌至低於１﹒２的水平才吸納一部分。



＊倫敦為全球最佳求學城市，留學使費每年２至５萬英鎊＊



英國學歷廣受全球認可，首都倫敦更於２０１８年被教育及升學就業組織ＱＳ「最佳求學城

市排名榜」（Ｂｅｓｔ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｃｉｔｉｅｓ Ｒａｎｋｉｎｇｓ）評為首位，綜合

「院校排名」、「學生國際化程度」、「僱主評價」、「經濟負擔」、「嚮往程度」及「學生評

價」六大範疇在１００個城市中奪榜首。

不僅認受性高，英國逾１５０間高等院校亦提供五花八門的課程，當中包括飛機工程、考古

學、農林業等都是在香港鮮有的學科。有將兒子送至英國留學的家長張先生就表示，兒子因有意

就讀地質學，不過在香港的大學未有提供相關課程，因而決定赴英國升學。



＊留學英國需具一定財務實力，宜盡早作準備＊



不過，英國學費和生活成本高昂，每年學費連寄宿費已需約２萬至逾５萬英鎊（約１９﹒５

萬至５０萬港元）。張先生表示，已經為兒子準備每年約３﹒５萬英鎊（約３４萬港元）的留學

預算，相信兒子將在當地共三至四年一共需要約１５萬英鎊（約１４６萬港元），可見留學英國

的學生家長均需要具一定財務實力，適宜盡早作出準備。

外匯專家盧楚仁亦是送子女留學英國的過來人，他女兒在２０１４年中曾赴英國官立中學修

讀預科，每年約需１８萬港元。他透露，當年英鎊匯價正值過去十年高位，兌美元於１﹒７的高

水平，由於他當時相信鎊匯已見頂並有機會回落，故一直堅持需要用時才兌換，結果其後匯價持

續下跌，形容是成功「避過一劫」。



＊盧楚仁料「硬脫歐」風險大增，次季ＧＤＰ或錄七年首見跌幅＊



就英鎊匯價走勢，盧楚仁認為，短線將取決於英國首相選戰，由於保守黨將於７月２３日公

布黨魁選舉結果，前外相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）當選的呼聲最高，而他早前曾

表明有信心於１０月３１日前順利「脫歐」。惟盧楚仁指，對約翰遜在三個月內成功與歐盟達成

協議沒有信心，並預期歐盟沒有讓步空間，相信「硬脫歐」風險大增，為此市場仍會彌漫悲觀情

緒。

除政局前景未明，經濟轉弱的風險同時增加，根據《彭博》引述市場經濟分析師對英國今年

第二季度的經濟預測，分析師預期今年第二季ＧＤＰ將下降０﹒１％，若預測成真將會是七年來

首見季度跌幅。英倫銀行行長卡尼（Ｍａｒｋ Ｃａｒｎｅｙ）警告，全球貿易緊張局勢及英國

「硬脫歐」的風險將增加經濟下行壓力。另外，英國工業聯合會（Ｃｏｎｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ

ｏｆ Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ）預期今年英國商業投資將下跌１﹒３％，是自金

融危機以來的最大跌幅。



＊盧楚仁料英鎊兌美元有七成機會跌至１﹒０５歷史低位＊



盧楚仁續指，鎊匯現時尚未反映所有負面因素，一旦英國「硬脫歐」，英鎊跌勢將更嚴重。

以基本因素去看，過去一個月的英國經濟數據令人大失所望，市場紛紛調低對英國經濟的預測。

他估計，英鎊兌美元匯率由７月１０日的１﹒２４６的水平會繼續下跌，相信１﹒２的水平為最

接近現價的心理關口，３個月內匯價會在１﹒２至１﹒２６５０波幅內，可見如匯價降至１﹒２

以下值得先行吸納一部分。

若英鎊繼續向下低走，兌美元甚至低於１﹒１的另一個心理關口，盧楚仁認為，英鎊匯價有

７０％機會跌至１９８５年１﹒０５水平的歷史低位，該水平將會是鎊匯的重要支持位。

對於準備子女留學英國而購入英鎊的家長，盧楚仁提醒，家長並非「短炒」，故應關注匯價

的大趨勢再去作兌換決定。從目前市場環境去看，盧楚仁重申看淡英鎊前景，並呼籲家長可「忍

手」，等待子女需要繳交學費或生活費時才兌鎊。他不建議家長做英鎊定存或購買以英鎊為貨幣

單位的基金，「做定存絕對唔贊成，因匯價弱，息口低」，而他亦看淡英國基金會受經濟表現疲

弱而受拖累，明言「除非個基金升幅驚人先好諗」。

