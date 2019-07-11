【企業盈喜】中化化肥（００２９７）料中期純利最多升５５％

《經濟通通訊社１１日專訊》中化化肥（００２９７）公布，根據公司目前可得資料，預期

截至今年６月３０日止六個月之股東應佔淨溢利按年將有約３５％至５５％的漲幅。

主要原因是（ｉ）公司持續推進專業化和精益化運營，擴大戰略採購規模，增强差異化產品

銷售，强化下游客戶綜合營銷服務；及（ｉｉ）集團主要化肥生產企業安全、穩定、長週期、滿

負荷、優質運行，其中，公司附屬公司中化吉林長山化工毛利水平與去年同期相比顯著提升，實

現扭虧為盈。（ｂｎ）

