【企業盈警】廣南（集團）預期上半年純利將按年跌約５５％

《經濟通通訊社１１日專訊》廣南（集團）（０１２０３）發盈警，預期截至今年６月底止

六個月，公司股東應佔之綜合溢利將較去年同期下降約５５％。

公司指，純利下降主要由於集團持有的投資物業去年同期錄得的估值收益合共６１２２﹒４

萬元，本期有關物業價值保持平穩，沒有錄得投資物業估值收益；聯營公司黃龍食品工業的政府

補助收入減少，導致該聯營公司本期的虧損有所增加；以及馬口鐵產品銷量下跌，但售價和單位

毛利較去年同期上升，導致馬口鐵業務扭虧為盈。（ｓｋ）

