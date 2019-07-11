  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/07/2019 18:18

【企業盈警】廣南（集團）預期上半年純利將按年跌約５５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣南（集團）（０１２０３）發盈警，預期截至今年６月底止
六個月，公司股東應佔之綜合溢利將較去年同期下降約５５％。
　　公司指，純利下降主要由於集團持有的投資物業去年同期錄得的估值收益合共６１２２﹒４
萬元，本期有關物業價值保持平穩，沒有錄得投資物業估值收益；聯營公司黃龍食品工業的政府
補助收入減少，導致該聯營公司本期的虧損有所增加；以及馬口鐵產品銷量下跌，但售價和單位
毛利較去年同期上升，導致馬口鐵業務扭虧為盈。（ｓｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
樓市「胡」言11/07/2019
上半年辣稅個案勁跌42%！投資者也「 壽終正寢」？
FOCUS11/07/2019
【FOCUS】防禦股風光美股實弱? 鮑叔鴿化港銀或難跟
生財有道11/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：抽中百威宜首掛日先套利
生財有道11/07/2019
【外匯攻略】專家料鎊匯或見逾卅年低位 留學宜忍手兌鎊免破費
國際動態11/07/2019
【英揆之爭】保守黨魁選舉辯論 約翰遜保優勢
生財有道11/07/2019
樂齡KOL曾智華　賺錢賺健康
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金