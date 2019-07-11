《小傳日記》減息風勁吹，磚頭佬再推；唯恨Ａ場弱，香江升勢削！

《小傳日記》噚日（１０日）萬眾期待鮑叔叔（鮑威爾）「開金口」，佢無令好友失望，又

再「放鴿」！當大家以為上星期五（５日）公布嘅花旗國「大非農」會令到鮑叔叔「轉鷹」，佢

就話相關數據好過預期都好，都唔會改變佢對經濟前景嘅睇法，認為貿易政策同全球經濟疲軟嘅

擔憂，將會打擊花旗國經濟前景，聯儲局會採取適當措施維持經濟擴張。相關言論加強「孖屐」

對本月減息嘅憧憬囉！睇埋利率期貨數據，預期呢人個月減息半厘嘅人，由噚日零巴仙急彈到廿

五巴仙！可想而知，「孖屐」對本月減息係幾咁期待呢！花旗國三大指數都齊齊破頂，其中標指

仲一度上埋三千關，埋單都有１３點落袋報２９９３點；納指升６０點報８２０２點。

鴿風送暖，香江自然受惠啦！今日高開１４３點報２８３４７，其後本地磚頭佬率先有追捧

、「三桶油」又因為油價急彈成為升市功臣之一，再加埋Ａ場疲弱咗咁耐都開始有反應，令到魚

缸今日最高見過２８５８２點升３７８點，一度收復埋十天線（約２８５５５點），不過其後Ａ

場升幅收窄，香江都唔敢升得咁急，埋單恆指收升２２７點，升幅近１巴仙，報２８４３１點，

全日成交６７４﹒０４億增加近半成。國貨就收報１０７８４，升８２點，升幅近

１巴仙。

Ａ場今朝本身升得好地地，但其後就腳軟軟，上證今日收市只係微升２點，報２９１７點，

全日成交１５２１億人仔。

香江今日焦點去晒息口相關魚毛身上，大隻藍戰士表現都係穩穩陣陣咁囉，「孖屐」之前有

傳ＱＱ（００７００）會同Ａｎｄｒｏｉｄ傾數，希望遊戲拆帳由原來五成升到七成，同ｉＯＳ

睇齊。野村聽到就話呢個「刁」可能需要再議，而且對ＱＱ影響不太，維持對ＱＱ「買貨」嘅睇

法。ＱＱ今日埋單升４毫子，收報３５７﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）三連跌後，今日就彈逾

１巴仙，收報８４﹒３５銀。雖然減息預期升溫，但本地銀行佬無咩影響，大象（００００５）

升到半巴仙報６５﹒２銀；魚缸氣氛好返啲，生發發（００３８８）都升返１巴仙同慶賀，收報

２７３﹒４銀；神州移動（００９４１）就只得一格落袋收７０﹒２銀。



＊減息機會高地產缸友褒，金價創高位礦金皆受惠＊



噚晚聯儲局鮑叔終於坦白講，基於貿易政策同全球經濟疲軟嘅擔憂，相信繼續會打壓花旗國

經濟前景，所以儲局都準備ｔａｋｅ ａｃｔｉｏｎ！坊間就了解為會減息，帶挈一班香江地產

佬踢高，其中嘉里（００６８３）表現最好，鏟高逾２巴仙，報３３﹒７５銀；新地

（０００１６）踢高逾２巴仙，報１３４﹒６銀；恆地（０００１２）起哄跟升近２巴仙，報

４３﹒２銀；新世界（０００１７）亦升近２巴仙，報１２﹒４銀；長實（０１１１３）高逾

１巴仙，報６０﹒４５銀。

金價亦都受鮑叔一席話有好帶挈，噚晚創咗一個星期高位，一眾黃金相關股即刻醒神，招金

（０１８１８）鏟高近２巴仙，報８﹒６７銀；山東金（０１７８７）踢高逾２巴仙，報

１５﹒１２銀；黃金ＥＴＦ ＳＰＤＲ（０２８４０）亦都起哄漲逾２巴仙，報１０５０銀；紫

金（０２８９９）升近１巴仙，報３﹒１３銀。



＊美油庫大削三桶油跳躍，醫藥有追捧缸邊資金湧＊



花旗國能源資料協會噚晚公布數據，上星期當地原油庫存縮水９５０萬桶，是坊間預估縮水

幅度３１０萬桶嘅三倍有多，「三桶油」聽到之後即時開心到跳高高，其中同油價比較敏感嘅中

海油（００８８３）今日曾經高見１３﹒５８銀，突破十天線（約１３﹒３２銀）及百天線（約

１３﹒３４銀），埋單踢高逾２巴仙，報１３﹒４６銀；中石油（００８５７）鏟高近２巴仙，

報４﹒２９銀；中石化（００３８６）踢高近２巴仙，報５﹒１９銀。中海油服（０２８８３）

就畀富瑞升「他屐」到９﹒７銀，投資評級都升到「跑贏魚缸」，全日鏟高近４巴仙，報

８﹒３４銀。

部分醫藥佬今日繼續畀缸友追住掃貨，國藥（０１０９９）累計增持神州中藥

（００５７０）逾２０３９萬股，今日有力撐鏟高逾５巴仙，報２８﹒４５銀，係全日表現最好

國貨佬；而神州中藥都踢高逾１巴仙，報３﹒７７銀。石藥（０１０９３）今日繼續靚爆鏡，起

哄漲近２巴仙，報１２﹒９銀。三生製藥（０１５３０）亦輕微升兩格報１４﹒２銀。今日復牌

嘅泰凌醫藥（０１０１１）就最威水喇！增持從事開發柏金遜治療項目嘅生物醫藥公司，今日急

飆逾９巴仙，報０﹒８２銀。不過，中生製藥（０１１７７）就好似要獲利回吐，縮水逾半巴仙

，報８﹒６６銀。



＊接力發盈喜物管股跳起，銷量唔爭氣車佬被唾棄＊



要數近日嘅強勢股，相信非物管股莫屬，主要都係個別股份有利好消息公布。其中，雅生活

服務（０３３１９）噚日收市後發盈喜，預料中期多賺超過一半，今日股價返嚟勁ｈａｐｐｙ，

一度高見１６﹒２銀，同舊年創下嘅歷史高位相差只有半毫左右，最終收市就報１６﹒１８銀，

彈到逾一成。日前發盈喜嘅永升生活服務（０１９９５）今日就創過４﹒４５銀嘅歷史新高，收

市走高近半成，報４﹒２３銀。至於宣布將會積極擴張業務嘅碧桂園服務（０６０９８）同樣破

過頂，見過１９﹒５８銀，收市報１９蚊，上升逾１巴仙。不過，中海物業（０２６６９）就濕

滯，倒跌逾１巴仙收４﹒２４銀，不過盤中見４﹒５２銀上市新高。

神州砵砵車業繼續低迷，最新中汽協數據顯示，上月全國汽車銷量按年跌近一成，跌足一年

！車佬點會唔ｓａｄ呢？廣汽（０２２３８）喊得最勁，剎車逾３巴仙，報７﹒９６銀，係全日

表現最差國貨佬。發過盈警嘅吉利（００１７５）都再驚驚，今日再做表現差藍戰士，跣軚近２

巴仙，報１１﹒８２銀。長汽（０２３３３）同華晨（０１１１４）就分別軟逾１巴仙，報５﹒

７４銀同埋９蚊。請請！



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