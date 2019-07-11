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即市新聞

11/07/2019 10:00

《積金攻略－梁潘月寶》延期年金，自主退休儲備

　　《積金攻略》延期年金是協助大家規劃退休儲備的可扣稅產品，延期年金和可扣稅自願性供
款（ＴＶＣ）合共可申請每年最多６００００元的扣稅額。延期年金的投保人可分期繳付保費，
讓資金在累積期內積存生息及繼續投資，及至指定的年金款項派發年齡，才能開始領取年金。延
期年金讓投保人在年輕時以分期儲蓄的方式累積資金，並在退休時把資金轉化為穩定年金收入，
安享退休生活。
　　市面上的延期年金產品五花八門，無論在保證與非保證回報率、投保年齡、供款期和年金期
、年金款項派發年齡、額外保障和優惠回贈等各方面，都有不同的產品特色。
保證內部回報率高達３﹒３３％
　　首先在保證與非保證回報率方面，市場上有些延期年金產品每年保證內部回報率高達
３﹒３３％，相比其他產品大約１－２％保證內部回報率相對吸引，不過要注意的是，在５年的
供款期內，最低年繳保費為３６０００元；至於非保證回報，回報率會受保險公司的投資回報、
理賠等因素影響，最終收到的非保證回報會按照市況而浮動。
　　為了鼓勵年輕一族及早為退休生活造好準備，有些延期年金產品的投保年齡低至１８歲，年
輕人可以考慮趁早花短至五年時間投放資金在延期年金，奠定退休儲備的基礎。此舉亦可幫助年
輕人建立恆常的理財紀律，對將來長遠的財務規劃非常重要。
　　在供款期方面，大多數的計劃都分為五年或十年。至於年金期，市場上大致上分成三類：
１０年、２０年和終身。如果投保人擔心收取１０年或２０年年金款項後，欠缺穩定收入，可選
擇派至終身的延期年金方案。此外，有些計劃設有固定模式或遞增模式領取保證每月年金款項，
遞增金額可幫助客戶應付日漸上升的日常開支。

＊自選年金派發年齡，靈活有彈性＊

　　年金領取人在５０歲開始可領取年金，然而每個人預期退休的年齡都不一樣，而且即使退休
後，亦未必需要即時收取年金，所以坊間的延期年金計劃，有多達六個年金款項派發年齡可供選
擇，配合客戶靈活自主地制訂個人的退休計劃。
　　部分延期年金產品不單止幫助大家儲下未來錢，當中亦有保障成分。例如有些方案具備額外
人壽保障和末期疾病保險賠償，令投保人加倍安心。
　　為了推動客戶早日投保延期年金，保險公司會推出一些優惠招攬客戶，當中包括在整個年金
期內獲享獎賞計劃下的每月保證年金款項，亦有公司提供高達９％首年保費回贈。
　　大家可以參考以上關於延期年金的產品特色，再按照自己的需要和經濟能力，並諮詢理財顧
問的專業意見，選擇適切的延期年金產品。《康宏金融集團首席產品及策略總監　梁潘月寶》

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