減息憧憬升溫，港股收升２２７點報２８４３１，惟十天線得而復失

《經濟通通訊社１１日專訊》隨著聯儲局主席鮑威爾隔晚（１０日）表示，外圍經濟數據持

續令市場失望，對美國經濟構成威脅，市場解讀為聯儲局將於今月減息，刺激美股破頂。在減息

憧憬帶動下，港股今早高開１４３點報２８３４７點，並已是全日最低位，其後在本地地產股及

石油股帶動下，港股曾最多３７８點，高見２８５８２點，重上十天線（２８５５３點）。

午後騰訊（００７００）幾近蒸發所有升幅，內銀股漲幅亦稍有收窄，港股大部分時間升幅

縮至逾２００點，最終全日收升２２７點或０﹒８１％，報２８４３１點，十天線得而復失。主

板成交僅６７４﹒０４億元，較上日增加４﹒８％。

國企指數報１０７８４，升８２點或０﹒７７％。

上證綜指收報２９１７，漲２點或０﹒０８％。深成指報９１５２，跌１３點或

０﹒１５％，兩市成交慘淡，全日僅錄得３４８５億人幣成交，按日增加５﹒１％。



＊聯儲局放鴿收息股受捧，中海外宏洋飆一成半＊



受惠聯儲局再度放鴿，本地地產股全線受捧，新地（０００１６）升２﹒２％，報

１３４﹒６元。恆地（０００１２）漲１﹒６５％，報４３﹒２０元。新世界（０００１７）走

高１﹒６４％，報１２﹒４０元。長實（０１１１３）揚１﹒２６％，報６０﹒４５元。信置

（０００８３）升０﹒４６％，報１３﹒２０元。嘉里建設（００６８３）揚２﹒１２％，報

３３﹒７５元。

其他收息股如公用股亦有資金追捧，中電（００００２）升０﹒５７％，報８７﹒８０元。

煤氣（００００３）漲０﹒９１％，報１７﹒７６元。電能（００００６）揚０﹒８７％，報

５８元，為全日最高位兼創逾１５個月高。港鐵（０００６６）走高０﹒６５％，報

５４﹒２０元，盤中高見５４﹒５０元兼破頂。港燈（０２６３８）無升跌，報８﹒０３元。長

建（０１０３８）升０﹒８７％，報６３﹒８０元。

內房股升幅亦見明顯，中海外宏洋（０００８１）發盈喜，料上半年多賺最多八成半，全日

飆１５﹒１３％，報４﹒１１元。禹洲地產（０１６２８）升３﹒０１％，報３﹒７７元。花樣

年（０１７７７）漲３﹒７６％，報１﹒３８元。越秀地產（００１２３）揚２﹒１４％，報１

﹒９１元。碧桂園（０２００７）走高０﹒７０％，報１１﹒４６元。潤地（０１１０９）升０

﹒４４％，報３４﹒５５元。萬科（０２２０２）走高０﹒４９％，報３１﹒００元。



＊物管股盈喜板塊全線急漲，舜宇表現最佳藍籌＊



受近期部分物管股發盈喜帶動下，該板塊持續有資金湧入，祈福生活服務（０３６８６）飆

２２﹒５８％，報０﹒７６元。中奧到家（０１５３８）急升１３﹒２４％，報０﹒７７元。

雅生活服務（０３３１９）昨日發盈喜，料上半年多賺超過五成，全日漲１０﹒２２％，報

１６﹒１８元。奧園健康（０３６６２）升５﹒８２％，報４﹒９１元。永升生活服務

（０１９９５）揚４﹒７％，報４﹒２３元。彩生活（０１７７８）走高２﹒９３％，報

５﹒６３元。碧桂園服務（０６０９８）升１﹒３９％，報１９元，盤中高見１９﹒５８元兼破

頂。

手機設備股連日有追捧，舜宇（０２３８２）急升３﹒２１％，報８５﹒１５元，為升幅最

大藍籌。瑞聲（０２０１８）漲０﹒９４％，報４２﹒８５元。比亞迪電子（００２８５）揚１

﹒８７％，報１０﹒９元。丘鈦（０１４７８）漲０﹒７６％，報６﹒６１元。富智康（０２０

３８）逆市挫２﹒３％，報０﹒８５元。



＊人民幣反彈內銀股受追捧，車股普遍逆市受壓＊



重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４６％，報６５﹒２元。港交所（００３８８）漲

０﹒９６％，報２７３﹒４元。騰訊僅走高０﹒１１％，報３５７﹒２元。中移動

（００９４１）窄幅升０﹒０７％，報７０﹒２元。友邦（０１２９９）揚１﹒２６％，報

８４﹒３５元。

離岸人民幣（ＣＮＨ）今日低見６﹒８６１３，加上港股向上，內銀股升幅顯著，建行

（００９３９）漲１﹒１４％，報６﹒２１元。交行（０３３２８）走高１﹒８８％，報

５﹒９７元。信行（００９９８）升１﹒１４％，報４﹒４５元。工行（０１３９８）揚

０﹒３６％，報５﹒５１元。郵儲行（０１６５８）漲０﹒８５％，報４﹒７２元。農行

（０１２８８）升０﹒６２％，報３﹒２５元。

中國汽車工業協會昨日公布，６月份全國汽車銷量２０５﹒６萬輛，按年下降９﹒６％，為

連續第１２個月下滑，跌幅較上月的１２﹒４％收窄，按月則升７﹒５％，整體處於低位運行，

低於該機構年初的預期。受消息影響，汽車股全線捱沽，吉利（００１７５）跌１﹒５％，報

１１﹒８２元，為跌幅最大藍籌。廣汽（０２２３８）挫３﹒０５％，報７﹒９６元，為跌幅最

大國指股。長汽（０２３３３）走低１﹒２％，報５﹒７４元。華晨（０１１１４）跌

１﹒２１％，報９元。北汽（０１９５８）漲０﹒９９％，報５﹒１１元。（ｔｔ）

